Kaczyński proponuje młodzieży „nowy styl życia”. „Narkotyki będą miały mniejsze znaczenie”

Jarosław Kaczyński kontynuuje swój objazd po kraju. W środę 23 listopada prezes Prawa i Sprawiedliwości spotkał się z mieszkańcami Tomaszowa Mazowieckiego. Polityk wspominał m.in. o „ogromnym wsparciu dla młodych, którego udzieliła partia rządząca”.

– Proponujemy młodym możliwość awansu. Nie do końca się popisaliśmy możliwością zdobycia mieszkania. Daliśmy brak podatku PIT do 26. roku życia i proponujemy coś, co warto młodzieży zaproponować, taki model życia, gdzie takie przyjemności, które dotarły do Polski masowo w ostatnich dziesięcioleciach, jak np. narkotyki, będą miały znacznie mniejsze znaczenie niż w tej chwili – mówił prezes PiS.

– Ja nie twierdzę, że wszyscy czy większość zażywa narkotyki, ale to jest problem. To samo dotyczy alkoholu — dodawał były wicepremier.

„Żart” Kaczyńskiego o LGBT

Prezes PiS tłumaczył, że „chciałby, aby młodzież poważnie podchodziła do takiej sprawy jak rodzina, a mniej poważnie do propozycji, które odrzucają to, co od tysięcy lat było uznawane za oczywiste”.

Po chwili powtórzył swój „żart” o osobach LGBT, który opowiada na niemal każdym spotkaniu ze swoimi sympatykami. – Jak patrzę na panią poseł i na pana ministra, to wiem, że pani jest kobietą, a pan jest mężczyzną. Ale nie tylko dlatego, że ma brodę. Są tacy, co nie mają i też są mężczyznami – stwierdził Jarosław Kaczyński.

Według polityka „panie nie powinny udawać panów i vice versa”. – To nie oznacza, że komuś tego zabraniamy, tylko to jest nas przekaz po prostu. Nie chcemy niczego wymuszać – zapewniał szef partii rządzącej.

Jarosław Kaczyński o kobietach

Polityk PiS zapewniał również, że jego formacja polityczna robi wszystko, aby wspierać kobiety. – Oczywiście my nigdy nie ukrywaliśmy, że wiemy, że w relacji między paniami a mężczyznami bywało różnie, na niekorzyść pan i my robimy wszystko, i to nawet Sylwia Spurek przyznaje w PE, że to my wprowadzamy tego rodzaju metody, które rzeczywiście są skuteczne w walce z przemocą, z tego rodzaju zjawiskami – wyjaśniał Jarosław Kaczyński.

– My naprawdę wspieramy kobiety, chcemy żeby to równouprawnienie było naprawdę 100 proc., ale my tylko nie chcemy jednego. My uważamy że panie nie powinny udawać panów – dodawał.

