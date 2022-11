Głosowanie przed kościołami? Kaleta: Opozycja niech sobie opowiada głupoty

W środę rano RMF FM poinformowało, że Prawo i Sprawiedliwość ma już gotowy projekt zmian w prawie wyborczym. Partia rządząca wprowadzić chce je jeszcze przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi. Nowelizacja zawierać ma między innymi zmianę sposobu liczenia głosów oraz zwiększenie liczby lokali wyborczych.

Nowy sposób liczenia głosów w wyborach?

W programie „Graffiti" przedstawiciel Solidarnej Polski zapytany został przez prowadzącego o to, czy ewentualne zmiany są konsultowane z ich partią. – W toku rozmów między kierownictwem, najczęściej Zbigniewem Ziobrą i Jarosławem Kaczyńskim, watki te się pojawiają. Nie chcę zdradzać szczegółów, bo po prostu nie wszystko zostało jeszcze zaakceptowane – mówił prowadzącemu.

– Przede wszystkim chodzi o transparentność. My wprowadziliśmy transparentność w Krajowej Radzie Sądownictwa, nagrywanie czynności, te propozycje mają oscylować wokół tych zagadnień, żeby nie było wątpliwości, że ktoś dopisał jakieś krzyżyki na kartach – kontynuował odnosząc się do propozycji nowego sposobu liczenia głosów. Ta ma zakładać, że każda z kart do głosowania ma przejść przez ręce wszystkich członków komisji, której cała praca byłaby nagrywana.

Lokale kościelne?

Głównym tematem towarzyszącym propozycji zmian prawa wyborczego jest zwiększenie ilości lokali wyborczych. – Będziemy chcieli stworzyć jeszcze kilka tysięcy takich lokali, szczególnie w takich miejscowościach kościelnych, żeby ludzie wychodzący z kościoła mogli zagłosować – mówił na spotkaniu w Puławach Jarosław Kaczyński.

Przedstawiciel Solidarnej Polski został również zapytany o wspomniane „punkty przy kościołach”. – Jakie punkty przy kościołach? Opozycja niech sobie gada głupoty. Jeśli jest więcej punktów do głosowania i ludzie mają łatwiej, to jest chyba dla demokracji lepiej? Jeżeli starsze osoby, osoby z niepełnosprawnościami mają bliżej, żeby zagłosować, to chyba trzeba tylko przyklasnąć. – odpowiedział.

