Burzliwa dyskusja na antenie Radia Zet. „Kompletna głupota”, „zdrada narodowa”

W ramach potwierdzenia sojuszniczych zobowiązań, Niemcy zaproponowali Polsce przekazanie baterii Patriot. Po początkowym zadowoleniu z tej inicjatywy, Mariusz Błaszczak zmienił zdaniem i zadeklarował, że system zostanie przekazany Ukraińcom. Jak podaje WP, na stanowisko szefa MON miał osobiście wpływać Jarosław Kaczyński. Pomysł polskich władz nie wywołał entuzjazmu wśród przedstawicieli naszego zachodniego sąsiada.

25 listopada rzecznik niemieckiego rządu przekazał, że Berlin rozmawia z sojusznikami o tym, jak poradzić sobie z propozycją Polski. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg tego samego dnia stwierdził, że ewentualne decyzje o rozmieszczaniu systemów Patriot powinny być wynikiem decyzji poszczególnych narodów.

Polityk PO o „fobiach Kaczyńskiego”

O inicjatywie Niemiec i reakcji polskich władz dyskutowano w programie „6. Dzień Tygodnia w Radiu ZET”. – Myślę, że to jest ważne, żebyśmy bardzo spokojnie do tego podeszli. Trochę jesteśmy zakładaniami mediów społecznościowych. Propozycje powinny być składane w zaciszu gabinetów. Umieszczenie patriotów po stronie ukraińskiej, blisko polskiej granicy wypełniałoby wszystkie zobowiązania. Proszę zauważyć, że tak mówi również sekretarz generalny NATO – stwierdziła Anna Zalewska z PiS.

Zdaniem Marcina Kierwińskiego z PO „odrzucenie propozycji Niemiec to kompletna głupota i wsłuchiwanie się w fobie Jarosława Kaczyńskiego”. – W tej sprawie wszystko jest proste. W pierwszym odruchu Mariusz Błaszczak zachował się jak polski polityk — podziękował. Ale potem został postawiony do pionu przez Kaczyńskiego i zaczął się zachowywać jak typowy polityk PiS-u – komentował działacz PO.

Bosak: Niemcy dają propozycję, a PiS ośmiesza nas na forum europejskim

Z kolei Krzysztof Gawkowski z Lewicy zarzucał szefowi MON brak profesjonalizmu. – Każdy polski patriota wie, że nasze niebo nie jest dobrze chronione. W ciągu 36 godzin Błaszczak zmienił zdanie i zrobił to w polityce twitterowej. A uprzedził go kto? Pan Kaczyński, bo najpierw powiedział to na jednym ze spotkań – komentował.

Krzysztof Bosak zwracał uwagę na fakt, że przekazanie baterii Patriot Ukrainie jest niemożliwe z politycznego punktu widzenia. – Niemcy przekazali inny system ochrony Ukraińcom. Tak naprawdę w języku polityki międzynarodowej to, co robi PiS, to jest takie zaczepianie. Niemcy dają propozycję, a PiS podskakuje i ośmiesza nas na forum europejskim. Oczywiście należy taką propozycję przyjąć, a nie obrażać się, bo to są akurat Niemcy – tłumaczył.

PSL: Kaczyński chce wciągnąć NATO w wojnę z Rosją

Posłanka PSL Urszula Pasławska oceniła, że Jarosław Kaczyński „po raz drugi chce wciągnąć NATO w konflikt w Ukrainie”. – Po raz pierwszy w marcu, gdy pojechał do Kijowa i zaproponował, aby NATO stworzyło korpus pokoju. To jest typowe działanie przemocowe: nie weźmiemy z Niemiec, bo mamy problem z Niemcami. To przemoc wobec narodu polskiego, działanie antypolskie. Wręcz powiedziałabym, że jest to zdrada narodowa – podsumowała.

Czytaj też:

Polacy dają Ziobrze czerwoną kartkę. Wyniki tego sondażu nie pozostawiają złudzeńCzytaj też:

Konflikt w najbliższym otoczeniu Andrzeja Dudy. Bliski współpracownik odejdzie ze stanowiska?