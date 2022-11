PO kusiła byłego posła Kukiz'15? „Otrzymałem intratną propozycję”

Na antenie Polsat News Stanisław Tyszka zdradził, że otrzymał od Platformy Obywatelskiej porpozycję dołączenia do partii. – To była propozycja polityczna. Zaproponowano mi "jedynkę" na liście w ważnym okręgu wyborczym w najbliższych wyborach parlamentarnych – wyjaśnił poseł. Pytany o nazwisko polityka, który złożył mu taką ofertę, stwierdził jedynie, że jest to jeden z prominentnych działaczy PO.

Były członek ruchu Kukiz'15 tłumaczył, że odrzucił porpozycję i zdecydował się dołączyć do Konfederacji, ponieważ jest to jedyna partia wolnościowa w polskim parlamencie. – Podam dowód, że tak jest. W tym tygodniu zostały przyjęte trzy nowe europejskie podatki. PO, PSL i Polska 2050 głosowała za tymi zmianami. Dlatego nie mógłbym przystąpić do Platformy Obywatelskiej – powiedział.