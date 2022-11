PO kusiła byłego posła Kukiz'15? „Otrzymałem intratną propozycję”

Na antenie Polsat News Stanisław Tyszka zdradził, że otrzymał od Platformy Obywatelskiej propozycję dołączenia do partii. – To była propozycja polityczna. Zaproponowano mi "jedynkę" na liście w ważnym okręgu wyborczym w najbliższych wyborach parlamentarnych – wyjaśnił poseł.

Pytany o nazwisko polityka, który złożył mu taką ofertę, stwierdził jedynie, że jest to jeden z prominentnych działaczy PO. Wcześniej parlamentarzysta mówił dziennikarzom, że „partia władzy składała mi liczne »intratne« propozycje, na czele z propozycją powrotu na stanowisko wicemarszałka Sejmu”, ale „podziękował”.

Były członek ruchu Kukiz'15 tłumaczył, że odrzucił propozycje i zdecydował się dołączyć do Konfederacji, ponieważ jest to jedyna partia wolnościowa w polskim parlamencie. – Podam dowód, że tak jest. W tym tygodniu zostały przyjęte trzy nowe europejskie podatki. PO, PSL i Polska 2050 głosowała za tymi zmianami. Dlatego nie mógłbym przystąpić do Platformy Obywatelskiej – powiedział.

Stanisław Tyszka dołączył do Konfederacji

7 listopada Stanisław Tyszka poinformował o rezygnacji z członkostwa w kole Kukiz'15. Tłumacząc decyzję o opuszczeniu szeregów Kukiz'15, Tyszka wskazał, że na decyzji zaważyło właśnie podpisanie umowy programowej z partią rządzącą. „Tym samym Paweł opowiedział się po stronie tej partii w wieloletniej wyniszczającej wojence polsko-polskiej. Nigdy tego nie zaakceptowałem” – wyjaśnił.

15 listopada były wicemarszałek Sejmu oraz lider partii KORWiN Sławomir Mentzen oficjalnie poinformowali o transferze na konferencji prasowej w Sejmie.

Tyszka podkreślał, że to, co tworzy Mentzen, dalej „nową nadzieję” dla ruchu wolnościowego. Przyznał też, że rozmawiał m.in. z PO i Polską 2050. – Uznaliśmy, że dobrze będzie dla Polski i ruchu wolnościowego jak połączymy siły – powiedział, tłumacząc swoje przejście do partii KORWiN, a jednocześnie wstąpienie do Konfederacji.

– Konfederacja jest jedynym ugrupowaniem w obecnej kadencji, które zachowywało się w kluczowych momentach po prostu przyzwoicie. Zarówno w momentach polityki pro-inflacyjnej, zarówno w momencie, kiedy władza w sposób drastyczny ograniczała prawa obywatelskie w okresie pandemii, jak i w okresie kryzysu uchodźczego. Bardzo się cieszę, że będę mógł współpracować z posłami, z którymi bardzo wiele mnie łączy na tym poziomie ideowym – powiedział Tyszka na konferencji prasowej w Sejmie.

Czytaj też:

PiS bez samodzielnej większości, jedna partia balansuje na progu. Nowy sondażCzytaj też:

„Tusk przed Trybunał Stanu”. Solidarna Polska domaga się powołania komisji śledczej