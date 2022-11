Kowalski jak zdarta płyta. KORWiN zmienia nazwę, a poseł Solidarnej Polski pisze o Tusku

Od blisko miesiąca na czele partii KORWiN (skrót od Koalicja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja) stoi Sławomir Mentzen. Polityk zastąpił na stanowisku Janusz Korwina-Mikke. Nowy szef ugrupowania postanowił wprowadzić małą rewolucję. Podczas konferencji prasowej przekazał, że formacja zmienia nazwę na Nowa Nadzieja.

KORWiN zmienia nazwę

– Program ugrupowania jest prosty i oczywisty i sprowadza się do powrotu do normalności tak, aby państwo przestało być wrogiem obywateli. Dlatego władze partii zdecydowały o zmianie, skróceniu i odświeżeniu jej nazwy – wyjaśnił

Jak tłumaczył, „obecnie można mieć wrażenie, że światem rządzi jakieś imperium zła, które chce nam odebrać własność i ograniczyć wolność”. W ten sposób polityk nawiązał do kultowych „Gwiezdnych Wojen”. Skojarzenie z nową nazwą partii nie jest przypadkowe – jeden z filmów o przygodach Luke'a Skywalkera ma dokładnie taki tytuł.

– Na szczęście są ludzie o duszach rebeliantów, którzy chcą stawić czoła temu imperium zła. Są dla nas nową nadzieją, że uda się ten trend zmienić – komentował Sławomir Mentzen.

KORWiN zmienia nazwę partii. Kowalski komentuje

Zmiany w partii KORWiN nie umknęły uwadze Janusza Kowalskiego. Była Wiosna. Jest Razem. Będzie i Nowa Nadzieja. A mówią, że politycy nie mają poczucia humoru – kpił poseł Solidarnej Polski na swoim profilu na Twitterze. Polityk nie przepuścił okazji, aby wspomnieć o przewodniczącym Platformy Obywatelskiej. Oby tylko nie była to tylko nowa nadzieja dla Tuska. Najwyższy czas (sic!) byście przestali z partią Tuska głosować w Sejmie. Postawmy go wspólnie przed Trybunałem Stanu! – apelował.

Janusz Kowalski nawiązał do inicjatywy swojej formacji politycznej. Politycy Solidarnej Polski ogłosili w niedzielę 27 listopada, że rozpoczynają zbiórkę podpisów pod wnioskiem o powołanie komisji śledczej „w sprawie polityki energetycznej Polski od 2007 do 2022 r., ze szczególnym uwzględnieniem okresu od 16 listopada 2007 do 22 września 2014 r., a więc 2502 dni prorosyjskiej polityki Donalda Tuska”. Partia Zbigniewa Ziobry chce postawić lidera PO przed Trybunałem Stanu.