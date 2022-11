Morawiecki spotkał się z Abascalem. „Vamos Hiszpania, ale nie tak bardzo mocno vamos”

Santiago Abascal przyjechał z wizytą do Polski. Lider skrajnie prawicowej partii VOX spotkał się m.in. z Jarosławem Kaczyńskim. Radosław Fogiel przekazał, że głównym tematem rozmów była m.in. współpraca na forum PE, a także kwestia nielegalnej migracji, ochrony granic i agresja Rosji na Ukrainę.

– Jeśli chodzi zwłaszcza o odpowiedź wobec Rosji, jeśli chodzi o sankcje, wiemy, że dotknęły one Grupę Wyszehradzką, ale z satysfakcją obserwujemy jej jedność i stanowczość w obronie suwerenności narodów europejskich wobec szantaży płynących ze strony brukselskich biurokratów – mówił hiszpański polityk.

Szef partii VOX udał się także na granicę polsko-białoruską. – Polska granica była atakowana przez tysiące nielegalnych imigrantów afrykańskich i arabskich, wysłanych przez sojuszników Putina z Białorusi – stwierdził hiszpański polityk.

Mateusz Morawiecki spotkał się z Santiago Abascalem

W programie wizyty Santiago Abascala w Polsce znalazło się także spotkanie z premierem Polski. Politycy nagrali wspólny filmik, w którym ocenili mundialowe szanse Biało-Czerwonych i La Furia Roja.

– Jesteśmy w momencie, gdzie i Polska i Hiszpania są na pierwszych miejscach w swojej grupie. Bardzo mocno życzę Hiszpanii i Polsce, żeby się spotkały w jakimś momencie, ale jestem przekonany, że nasza bardzo dobra żelazna defensywa i kontrataki z Robertem Lewandowskim będą nie do pokonania. Vamos Hiszpania, ale nie tak bardzo mocno vamos, żeby pokonać Polskę. Liczę na to, że się spotkamy, ale że my przejdziemy dalej – mówił Mateusz Morawiecki.

– Jest prawdziwą przyjemnością dzielić pozycję lidera z tak ważnym krajem jak Polska. Tak bardzo kochamy w Hiszpanii Polskę, że będziemy jej kibicować aż do samego finału. Polska gola aż do czasu starcia z Hiszpanią w finale – odparł Santiago Abascal.

