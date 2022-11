Kowalski: Postawimy prorosyjskiego Tuska przed Trybunałem Stanu

Na początku środowego posiedzenia Sejmu poseł Krzysztof Paszyk z PSL, zwrócił się do zasiadającej w ławach parlamentarnej większości o wspólne pochylenie się nad złożonym na początku listopada projektem nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Zdaniem posła Paszyka jest to najlepszy sposób na odblokowanie przez Polskę funduszy z KPO. – Możemy wspólnie, bez Solidarnej Polski, usunąć główne przeszkody w przypłynięciu środków z KPO do Polski, zachęcamy do współpracy – mówił z trybuny Paszyk.

Kowalski odpowiada

Chwilę później w swoim wystąpieniu do wypowiedzi tej odniósł się Janusz Kowalski z Solidarnej Polski. – Odpowiadając szanownemu panu posłowi Krzysztofowi Paszykowi, który zaatakował Solidarną Polskę. Ja akurat jako Solidarna Polska zachęcam do współpracy. Nawet dziś możemy się z dwudziestoma czterema posłami Polskiego Stronnictwa Ludowego spotkać, porozmawiać o ważnych projektach ustaw. O specustawie, którą z panem wicepremierem Kowalczykiem przygotowujemy w sprawie biogazowni rolniczych, możemy porozmawiać o ustawie o spółdzielniach energetycznych. O tym, co jest ważne dla rolników – mówił Kowalski.

– Nie piszcie, proszę was, już ustaw, które osłabiają polską suwerenność. Zajmijmy się polską wsią, a przy okazji oczywiście dam wam możliwość do odcięcia się od waszej przeszłości. Podpiszemy razem, wspólnie wniosek o komisję śledczą i postawimy prorosyjskiego Donalda Tuska przed Trybunałem Stanu, a potem wsadzimy do więzienia – kontynuował swoją wypowiedź Kowalski.

Tusk przed Trybunał

Podczas niedzielnej konferencji Janusz Kowalski wraz z innymi politykami Solidarnej Polski ogłosił, że rozpoczynają oni zbiórkę podpisów pod wnioskiem o powołanie komisji śledczej. Zająć by się miała ona polską politykę energetyczną w latach 2007-2022, „ze szczególnym uwzględnieniem okresu od 16 listopada 2007 do 22 września 2014 r., a więc 2502 dni prorosyjskiej polityki Donalda Tuska”. To właśnie kwestie polityki energetycznej są głównym powodem, przez który partia Zbigniewa Ziobry chce postawić przed Trybunałem Stanu byłego premiera.

Również w środę poseł Kowalski ukarany został naganą przez Sejmową komisję etyki. Powodem nagany było naruszenie zasady dbałości o dobre imię Sejmu. Postępowanie komisji wszczęte zostało po październikowym wpisie na Twitterze Janusza Kowalskiego, w którym uderzał od w środowiska LGBT. „Dzieci mają mieć dzieciństwo, a nie stawać się ofiarami tęczowej ideologii” – pisał wtedy Kowalski. Jest to kolejna nagana dla posła Solidarnej Polski, poprzednią otrzymał niecałe dwa miesiące temu.

