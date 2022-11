Mecz Polska – Argentyna. Tusk tańczy, Duda z dziećmi. „Kanonizacja Szczęsnego”

Pod koniec pierwszej połowy meczu Polska – Argentyna na mundialu w Katarze sędzia podyktował rzut karny. Powodem było przewinienie Wojciecha Szczęsnego na Leo Messi. Do jedenastki podszedł argentyński napastnik, jednak nie udało mu się zdobyć upragnionego gola dla swojej reprezentacji – golkiper Juventusu okazał się lepszy. Tym samym Wojciech Szczęsny już po raz drugi obronił rzut karny podczas tegorocznych mistrzostw świata. Wcześniej jedenastki nie udało się wykorzystać drużynie z Arabii Saudyjskiej.

Mundial 2022. Polska – Argentyna. Politycy komentują

Podyktowany przez sędziego karny i brawurowa obrona Wojciecha Szczęsnego wywołała niemałe emocje także wśród polityków. Andrzej Duda nie ukrywał oburzenia po decyzji arbitra. „Delikatnie mówiąc, kontrowersyjna decyzja sędziów o podyktowaniu rzutu karnego przeciw Polsce. Odpowiedzią na to jest spokojna i genialna obrona Wojciecha Szczęsnego!” – stwierdził prezydent, który spotkanie ogląda w towarzystwie dzieci.

„Karny za przypadkowe uderzenie po interwencji bramkarza to farsa! Ale na farsę można odpowiedzieć z klasą. Szacunek dla Wojciecha Szczęsnego” – napisał minister zdrowia Adam Niedzielski.

Pojawiły się także postulaty „kanonizacji golkipera Juventusu” lub „obwołania go królem Polski”.

Do sieci trafiło również nagranie, na którym widać tańczących polityków KO, w tym m.in. Donalda Tuska i Dariusza Jońskiego, którzy nie kryli radości po obronie jedenastki.

Mecz Polska – Argentyna. Tak kibicują politycy

@prezydentpl: Dzisiejszy mecz oglądamy w wyjątkowym towarzystwie! Do boju Biało-Czerwoni! ?? pic.twitter.com/70dj2pOP0E



@GosiaNiemczyk: SZCZĘSNY BRONI KARNEGO! Strzelał Messi! Kibicujemy naszym @Platforma_org razem z @donaldtusk! ✌??? pic.twitter.com/tSPk6CQZEs



@AndrzejDuda: Delikatnie mówiąc, kontrowersyjna decyzja sędziów o podyktowaniu rzutu karnego przeciw Polsce. Odpowiedzią na to jest SPOKOJNA i…



@donaldtusk: No to jeszcze raz.



@JKowalski_posel: ❤️??



@a_niedzielski: Karny za przypadkowe uderzenie po interwencji bramkarza to farsa! Ale na farsę można odpowiedzieć z klasą. Szacunek dla Wojciecha…



@ArkadiuszMyrcha: Kanonizacja Szczęsnego. Fakt. Nie opinia.



@Leszczyna: Nigdy tego nie mówiłam, ale kocham Szczęsnego‼️?✌️??



@beatamk: Szczęsny Wojtek ?????broni karnego⚽️



@ArkadiuszMyrcha: SZOK, SZOK, SZCZĘSNY!!!!!!



@mmagierowski: UNBELIEVABLE!



@styszka: Szczęsny Królem Polski❗️?Czytaj też:

