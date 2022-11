Mecz Polska – Argentyna. Tusk tańczy, Duda z dziećmi. „Kanonizacja Szczęsnego”

@prezydentpl: Dzisiejszy mecz oglądamy w wyjątkowym towarzystwie! Do boju Biało-Czerwoni! ?? pic.twitter.com/70dj2pOP0E



@GosiaNiemczyk: SZCZĘSNY BRONI KARNEGO! Strzelał Messi! Kibicujemy naszym @Platforma_org razem z @donaldtusk! ✌??? pic.twitter.com/tSPk6CQZEs



@AndrzejDuda: Delikatnie mówiąc, kontrowersyjna decyzja sędziów o podyktowaniu rzutu karnego przeciw Polsce. Odpowiedzią na to jest SPOKOJNA i…



@donaldtusk: No to jeszcze raz.



@JKowalski_posel: ❤️??



@a_niedzielski: Karny za przypadkowe uderzenie po interwencji bramkarza to farsa! Ale na farsę można odpowiedzieć z klasą. Szacunek dla Wojciecha…



@ArkadiuszMyrcha: Kanonizacja Szczęsnego. Fakt. Nie opinia.



@Leszczyna: Nigdy tego nie mówiłam, ale kocham Szczęsnego‼️?✌️??



@beatamk: Szczęsny Wojtek ?????broni karnego⚽️



@ArkadiuszMyrcha: SZOK, SZOK, SZCZĘSNY!!!!!!



@mmagierowski: UNBELIEVABLE!



@styszka: Szczęsny Królem Polski❗️?

