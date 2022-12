Niecodzienne wyznanie Czarzastego na antenie. „Kocham pana”

Piątkowa rozmowa na antenie RMF FM skupiała się wokół planowanych przez Prawo i Sprawiedliwość zmian w konstytucji. Prowadzący program zwrócił uwagę, że wyborcy partii Jarosława Kaczyńskiego najpewniej nie będą popierali ewentualnych propozycji ze strony Lewicy mówiąc, że „Czarzasty na pewno kombinuje i chce coś ukraść”.

Mazurek mówił o inteligencji Czarzastego. „Kocham pana”

– Inteligentna teza, ale problem polega na tym, że reprezentuję siłę polityczną, która Polsce konstytucję dała. Rozmawiamy o PiS, które tę konstytucję łamie. Jeżeli konstytucja nie byłaby łamana... – powiedział wicemarszałek Sejmu, ale Robert Mazurek przerwał mu mówiąc, że „argument ten obraża pańską inteligencję, którą akurat cenię”. Na to wyznanie Włodzimierz Czarzasty zareagował w niecodzienny sposób. – Kocham pana – powiedział poseł Nowej Lewicy.

– Miłość odwzajemniona, ale teraz porozmawiajmy poważnie – odparł Robert Mazurek. – To, że PiS łamie konstytucję pana zdaniem, to sprawa dość oczywista. Skandalem jest to, że sędzia lub poseł, jeśli nie zostanie na gorącym uczynku złapany, może brać łapówki bezkarnie, bo nikt mu nie może postawić zarzutu, bo ma immunitet – mówił prowadzący. Czarzasty zapewnił, że Lewica będzie zmieniać w tym zakresie konstytucje, jeśli znajdzie do tego partnerów, do których będzie miała zaufanie.

Czarzasty ujawnia: Miałem problem prawny z RMF FM

Mazurek pytał Czarzastego, czy ten jest przekonany, że jak pójdzie do sądu, to zostanie bez względu na poglądy potraktowany jak należy. – Zastanawiałem się czy to powiedzieć, ale powiem. Miałem problem prawny z RMF FM. 12 lat to się ciągnęło. Staram się być krytyczny w stosunku do siebie. Sądownictwo źle funkcjonuje, ale nie można tego zmieniać pałką, jak robi to PiS – ocenił gość rozgłośni.

