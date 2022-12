Politycy kibicowali Polakom. Premier: Wynik meczu z Francją gorszy od naszej gry

Niedzielny mecz przeciwko aktualnym Mistrzom Świata zakończył występ Biało-Czerwonych na mundialu. Choć podopieczni Czesława Michniewicza popisali się lepszą grą niż w fazie grupowej, ostatecznie ulegli 1:3 silniejszemu przeciwnikowi. Honorową bramkę dla Biało-Czerwonych strzelił w końcówce meczu Robert Lewandowski.

Polacy przegrali z Francją. Premier: To nie wstyd

Wśród milionów Polaków, którzy kibicowali drużynie narodowej, byli też politycy. Wielu z nich na gorąco komentowała i podsumowywała zmagania reprezentacji. „Wszyscy widzieliśmy jak wspaniałą mamy drużynę! Jestem pewien, że to zaprocentuje w kolejnych turniejach. Bardzo dziękuję całej drużynie, Trenerowi i całemu sztabowi szkoleniowemu za wyjście z grupy, za wspaniałą walkę i pozytywne emocje” – napisał na Twitterze premier Mateusz Morawiecki.

„Wynik meczu z Francją jest gorszy od naszej gry, ale przegrać z aktualnymi, a być może i przyszłymi mistrzami świata, to nie wstyd. Wszyscy dzisiaj widzieliśmy, jakie możliwości i jakie ambicje drzemią w naszej drużynie. Jestem pewien, że to zaprocentuje na kolejnych wielkich turniejach” – dodał na Facebooku szef rządu.

Swoimi spostrzeżeniami podzielił się też europoseł Solidarnej Polski Patryk Jaki. „Mimo wyniku, to była reprezentacja, która długimi momentami grała piękną piłkę. Właśnie tak grając, trzeba zgrywać tą drużynę i wtedy jeszcze wiele razy będziemy z niej dumni” – napisał.

Tusk po meczu Francja – Polska: Tylko Szczęsnego żal

Także politycy opozycji nie kryli emocji. „Były okazje i walka. Za mało, by się cieszyć, wystarczy, by się nie wstydzić. I fajnie, że Robert dał radę” – podsumował Donald Tusk. „I tylko Wojtka Szczęsnego żal” – dodał w kolejnym wpisie. „Za odwagę w meczu z Francją, za pierwszy od 36 lat awans do fazy pucharowej Mundialu, za wszystkie emocje – DZIĘKUJEMY!” – napisał Władysław Kosiniak-Kamysz.

Podziękowania zamieścił także prezent Warszawy Rafał Trzaskowski. „Biało-czerwoni wreszcie walczyli tak, że można z nich być w pełni dumnym, ale mistrzowie świata pokazali klasę mistrzowską” – napisał polityk PO.

