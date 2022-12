60 dolarów za krwawą ropę z Rosji? To pieniądze, za które atakowana jest Ukraina

Tak naprawdę po raz kolejny to Polska potrafiła się zachować negując limit cenowy za baryłkę krwawej ropy z Rosji i proponując o połowę niższy. Putin i tak musiałby sprzedać surowiec i tak, podobnie, jak oferował go po nieco ponad 50 dolarów, byle ktoś to kupił, biorąc pod uwagę, że wchodzi właśnie w życie embargo na zakup ropy z Rosji wysyłanej drogą morską.

Ale zakupy drogą lądową nadal będą możliwe. I choć dostawy spadną o jakieś 2/3, to UE nadal będzie kupować rosyjską ropę (rurociąg „Przyjaźń”) i nie potrafiła porozumieć się w sprawie obniżenia maksymalnej ceny na ten produkt, choć naprawdę miała okazję postawić Putina pod ścianą.