Awantura w programie Olejnik. „Kaczyński nie miał najlepszego zdania o Ziobrze”

Rozmowa Michała Wójcika z Moniką Olejnik w TVN24 miała wyjątkowo burzliwy przebieg. Minister w KPRM stwierdził m.in. że Mateusz Morawiecki popełnił błąd zgadzając się na tzw. kamienie milowe, po spełnieniu których Komisja Europejska ma odblokować środki dla Polski z Funduszu Odbudowy.

– Pani mnie stawia w trudnej sytuacji, bo przecież ja jestem w gabinecie pana premiera Mateusza Morawieckiego i nie mnie oceniać pana premiera. Przepraszam, ale pani wywołuje pewien dyskomfort mój – dodawał polityk Solidarnej Polski.

Co z przyszłością Ziobry?

Polityk skomentował także wniosek opozycji o wotum nieufności dla ministra sprawiedliwości. Przy okazji postanowił pochwalić szefa swojej partii i porównać go do byłego prezydenta. – Mam nadzieję, że wszyscy w Zjednoczonej Prawicy zagłosują za Zbigniewem Ziobrą, bo to najlepszy minister od czasów Lecha Kaczyńskiego. Jest jego uczniem, nie nadużywam tutaj tego, co mówię – stwierdził Michał Wójcik.

Awantura na antenie TVN24

Te słowa oburzyły dziennikarkę TVN24. – Pamiętam prezydenta Lecha Kaczyńskiego i nie miał najlepszego zdania o Zbigniewie Ziobrze – skomentowała. – To jest pani zdanie. Atakowaliście prezydenta tutaj w medium – ripostował minister w KPRM. – Co pan będzie mi tutaj opowiadał, kogo ja atakowałam?! Niech pan się zajmie premierem Morawieckim, którego państwo atakujecie – odparła Monika Olejnik.

– Nie mówiłem o pani, ale powiem tylko tak: jakby miało nie być Zbigniewa Ziobry jako ministra sprawiedliwości, to trzeba byłoby się zastanowić, co dalej – zadeklarował Michał Wójcik. – Co dalej z Polską bez Zbigniewa Ziobro... – podsumowała dyskusję gospodyni „Kropki nad i”.

