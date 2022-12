„Głupi. Głupsi. Kowalski”. Zaskakujący wpis posła, w tle sprawa Kurdej-Szatan

Sprawa zaczęła się od emocjonalnej reakcji aktorki na nagranie, zarejestrowane na granicy polsko-białoruskiej, a dokładnie w Usnarzu Górnym. Na wideo było widać, jak kobiety z płaczącymi dziećmi na rękach szarpią się najprawdopodobniej z funkcjonariuszami Straży Granicznej.

„Ku***! Ku**! Co tam się dzieje! To jest ku*** »straż graniczna«? »Straż«? To są maszyny bez serca bez mózgu bez niczego. Maszyny ślepo wykonujące rozkazy! Ku***! Jak tak można! Boli mnie serce boli mnie cała klatka piersiowa trzęsę się i ryczę! Mordercy!” – napisała Barbara Kurdej-Szatan.

Zarzuty dla Kurdej-Szatan

Choć aktorka usunęła post i przeprosiła, to nie zakończyło sprawy. 8 listopada zostało wszczęte śledztwo w sprawie znieważenia funkcjonariuszy Straży Granicznej. Ostatecznie Sąd Rejonowy w Pruszkowie rozpatrzył sprawę i umorzył ją. Mecenas Jacek Dubois przekazał, że w ocenie sądu Barbara Kurdej-Szatan nikogo nie znieważyła.

Z takim wyrokiem nie zgadza się stołeczna prokuratura. – Niezwłocznie zaskarżymy wydane postanowienie sądu, domagając się jego uchylenia – powiedziała rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Warszawie Aleksandra Skrzyniarz.

Kowalski kontra Trela

Oburzenia decyzją sądu nie ukrywał Janusz Kowalski. „Równi. Równiejsi. Barbara Kurdej-Szatan” – napisał polityk Solidarnej Polski na swoim profilu na Twitterze. Jego słowa nie przeszły niezauważone. Wiceministrowi rolnictwa postanowił odpowiedzieć Tomasz Trela. „Głupi. Głupsi. Janusz Kowalski” – stwierdził poseł Lewicy.

Czytaj też:

Nazwał Ziobrę „zerem”. Miller: Popełniłem błąd, bo wyraźnie go wtedy przeszacowałemCzytaj też:

Szydło wystartuje w wyborach prezydenckich? „Polityk planuje, Pan Bóg się śmieje”