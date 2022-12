Hołownia uderza w Rydzyka. „Jak można mówić takie brednie?”

– Jedną z niewielu rzeczy, jakich oczekuję od Episkopatu Polski jest odwaga. Jak się rozmawia z poszczególnymi biskupami to są bardzo ciekawe rozmowy, natomiast z nimi coś się dzieje, jak się zmieniają w Episkopat Polski – mówił Szymon Hołownia w RMF FM. Prowadzący program Tomasz Terlikowski dopytywał czy chodzi o utratę odwagi. – Bardzo mocno, a ja bym oczekiwał, jako katolik, odwagi – podkreślił polityk.

Hołownia ostro o PiS. „Oni mają Polskę pobadaną na parafie, a nie powiaty”

Podczas obchodów 31. urodzin Radia Maryja ojciec Tadeusz Rydzyk poświęcił kilka zdań swojego przemówienia nieobecnemu biskupowi z Kalisza. Chwalił Stanisława Napierałę, mimo że jest on oskarżony o tuszowanie pedofilii. – Jak można mówić takie brednie, które w tak ewidentny sposób krzywdzą ludzi? To jest stawanie po stronie człowieka, który ukrywał krzywdzicieli. Dla mnie to jest niepojęte. Ta władza nie jest zdolna do odblatowania się od Kościoła. Ta władza czerpie z tego bardzo konkretne zyski, to są bardzo wymierne rzeczy – zaznaczył.

Później przywołał pomysł Prawa i Sprawiedliwości, które chce zmian w prawie wyborczym. Nowelizacja zawierać ma między innymi zmianę sposobu liczenia głosów oraz zwiększenie liczby lokali wyborczych. – Będziemy chcieli stworzyć jeszcze kilka tysięcy takich lokali, szczególnie w takich miejscowościach kościelnych, żeby ludzie wychodzący z kościoła mogli zagłosować – mówił na spotkaniu w Puławach Jarosław Kaczyński.

– Temu pomysłowi w normalnym kraju należałoby przyklasnąć, ale Kaczyński nawet nie kryje, że w PiS mają Polskę pobadaną nie na powiaty, tylko na parafie i będą wiedzieli, z którym biskupem rozmawiać, żeby próbował przekonać i przemycić pewne treści – wskazał Hołownia.

