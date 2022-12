Ziobro nie może liczyć na wsparcie Morawieckiego? „Fakty mnie bronią”

Zbigniew Ziobro został zapytany, czy oczekuje, że premier będzie bronił go z mównicy sejmowej, kiedy zostanie poddany pod głosowanie wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości. – Nie mam takiej potrzeby. To jest decyzja pana premiera. Będę sam siebie bronił, fakty mnie bronią – powiedział polityk na antenie Polsat News.

Dziennikarz prowadzący rozmowę dopytał swojego gościa, czy jest pewien, że nikomu z klubu PiS nie zadrży ręka w czasie tego głosowania. – Jesteśmy przygotowani na każdy scenariusz. Nie obawiamy się żadnego scenariusza – odparł lider Solidarnej Polski.

Zbigniew Ziobro: Szuka się chłopca do bicia, ale my się nie damy

Innym wątkiem, który został poruszony na antenie Polsat News, były środki z KPO, które wciąż nie dotarły do Polski. – Niestety, stanowisko Solidarnej Polski, które było zdecydowane, jasne, nie zostało uwzględnione i pan premier zgodził się na mechanizm warunkowości, mechanizmy KPO, które dają arbitralną, ogromną władzę Komisji – realną, faktyczną, wynikającą z tego, że może, jak się przekonujemy, zablokować nagle miliardy i wymuszać zmiany w dowolnej dziedzinie życia – analizował Zbigniew Ziobro.

W dalszej części programu minister sprawiedliwości i prokurator generalny zadeklarował, że „chciałby zrobić wszystko, żebyśmy odwrócili te procesy”. – Namawiam do tego kolegów, na zmianę polityki – stwierdził. – Jest też próba zwalenia odpowiedzialności wewnętrznej na Solidarną Polskę i my na to nie pozwolimy (…). Szuka się chłopca do bicia, ale my się nie damy, bo nie jesteśmy słabe chłopaki. I będziemy bronić naszych racji, ponieważ to my właśnie, jako Solidarna Polska, byliśmy jedynymi, którzy jasno i wyraźnie formułowali ostrzeżenie, że jeśli te rozwiązania będą przyjęte, to Polska będzie szantażowana – dodał Zbigniew Ziobro.

Czytaj też:

19 stopni w domu, przetwory i używane ubrania. Tak oszczędzają posłowieCzytaj też:

Sondaż. Polacy wyjątkowo surowi dla Ziobry i Solidarnej Polski. Uwagę zwraca jeden szczegół