Terlikowski dla „Wprost”: Polscy biskupi albo nie znają nauczania Kościoła, albo są pozbawieni cojones

Zacznijmy od tego, co się wydarzyło. Otóż w czasie uroczystości z okazji 31-lecia Radia Maryja dyrektor tego medium pozdrawiał biskupa, który ma zakaz uczestniczenia w uroczystościach publicznych, i przekonywał, że biskupi w karach to współcześni męczennicy, a zakazy to dla nich prosta droga do świętości.

Bez przesadnej złośliwości można więc powiedzieć, że doktor świętej teologii (a taki tytuł ma ojciec Tadeusz Rydzyk) odkrył zupełnie nowy model świętości w Kościele. Model zarezerwowany dla biskupów, którzy muszą zaniedbać swoje obowiązki w sprawie ochrony małoletnich, pozwolić, by jakiś duchowny skrzywdził dzieci, potem zostać ukaranymi przez Watykan zakazem uczestnictwa w uroczystościach publicznych. I właśnie ten zakaz (choć biskup ma i emeryturę i wszystkie prawa, a ograniczono tylko jego możliwości uczestnictwa w uroczystościach liturgicznych) ma być prostą drogą do świętości i męczeństwa.

To, oczywiście, jest kompletnie niezgodne z nauczaniem Kościoła, jest sprzeczne z Ewangelią, jest obraźliwe dla skrzywdzonych nie tylko przez sprawców, ale i przez struktury Kościoła. Dla ojca doktora Rydzyka nie ma to znaczenia.