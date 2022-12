PiS szykuje konwencję o polskiej wsi. Aradanowski: Kaczyński powinien przeprosić rolników

W niedzielę 11 grudnia Prawo i Sprawiedliwość organizuje w Przysusze konwencję na temat polskiej wsi. – Będzie to podsumowanie dotychczasowych działań, ale przede wszystkim pokazanie nowego programu na najbliższy czas, ale i w dłuższej perspektywie – zapowiadał Henryk Kowalczyk. O planach partii rządzącej mówił na antenie radia Wnet były minister rolnictwa.

Ardanowski o Kaczyńskim

Jan Krzysztof Ardanowski stwierdził, że ma nadzieję, iż „PiS przedstawi konkretne propozycje dla polskiej wsi, a nie zbiór propagandowych tez”. – PiS, żeby odzyskać zaufanie polskiej wsi, całkowicie rozwalone ustawą piątki dla zwierząt, musi zrobić wiele. Dzięki nim Prawo i Sprawiedliwość ma władzę w Polsce. Uważam, że prezes Kaczyński powinien przeprosić rolników za piątkę dla zwierząt – stwierdził polityk.

Przy okazji były szef resortu rolnictwa wbił szpilę Januszowi Wojciechowskiemu, który ma przedstawić główne założenia programowe PiS. – To właśnie on wkładał Jarosławowi Kaczyńskiemu pozytywny aspekt piątki dla zwierząt, bo prezes mi to wprost powiedział, że jego doradcą przy piątce dla zwierząt był Janusz Wojciechowski – stwierdził.

W ocenie Ardanowskiego „komisarz jest coraz bardziej niezrozumiały przez rolników europejskich”. – Właściwie na spotkaniach kiedy kończy się tam zdanie i mówi do rolników polskich, to raczej wywołuje już w tej chwili ironiczny śmiech z ich strony – powiedział.

Piątka dla zwierząt - o co chodzi?

18 września 2020 roku Sejm uchwalił nowelizację ustawy o ochronie zwierząt, czyli tzw. Piątkę dla zwierząt zaproponowaną przez PiS. Senat wprowadził do niej szereg poprawek, w tym wykreślającą ograniczenia dotyczące uboju rytualnego drobiu, a także przewidującą, że hodowla zwierząt na futra może być prowadzona do 1 lipca 2023 roku, a ubój rytualny do 31 grudnia 2025 roku. Sejm nie rozpatrzył dotąd poprawek Senatu.

Czytaj też:

Burza po doniesieniach o szpiegu w otoczeniu Macierewicza. Rzecznik PiS atakuje TVNCzytaj też:

„Niedyskrecje do słuchania”. Zakulisowa polityka Kurskiego, Morawiecki ściga Tuska