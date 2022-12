Czarzasty uderza w Kościół. „Kler uprawia korupcję polityczną”

W niedzielę odbył się kongres Nowej Lewicy i Razem, podczas którego zapowiedziano dążenie do wypowiedzenia konkordatu i usunięcia religii ze szkół. Podczas swojego wystąpienia Włodzimierz Czarzasty zwracał uwagę, że „jak będziemy współrządzili, jedną z pierwszych rzeczy, którą będziemy chcieli zrobić, to doprowadzić do powrotu religii do salek katechetycznych”. – Wstrzymamy finansowanie w wysokości 2 mld zł rocznie dla 22 tys. katechetów. Kościół powinien finansować swoje nauczanie sam – argumentował.

Włodzimierz Czarzasty: Kler wkłada ręce w nasze życie

O powrót religii do salek katechetycznych pytany był w poniedziałek w Polsat News. – To jest jedna z ważnych spraw dla Lewicy. (...) Prawa kobiet nie zostaną wprowadzone, dopóki Polska nie będzie państwem świeckim. Kler wkłada ręce w nasze życie – mówił współprzewodniczący Nowej Lewicy.

Czarzasty podkreślił, że Lewica nigdy nie była przeciwko wierze i wiernym. – Jesteśmy za równością i mamy problem z klerem. Kler nie płaci podatków, bo to są ryczałty, nie płaci ZUS-u, ostatnio ma upusty na stacjach benzenowych Orlenu, nie płaci cła, nie płaci podatku od działalności gospodarczej. Uważam, że to trzeba systemowo załatwić. Jak rozmawiamy z innymi partiami, to każda chce państwa świeckiego – zaznaczył Czarzasty.

Czarzasty o prawach kobiet: Nie będą realizowane, dopóki Polska nie będzie państwem świeckim

Jego zdaniem, kler chce od PiS pieniędzy w zamian za promowanie partii podczas mszy świętych. – 8 mld złotych rocznie, pod stołem, nad stołem, przez spółki skarbu państwa. To, co robi kler to jest korupcja polityczna i trzeba to piętnować – podkreślił.

Czytaj też:

Padło pytanie o KPO. Bielan obawia się „grillowania nieszczęśnika” ze swojego obozuCzytaj też:

Oburzenie Czarzastego na kongresie Lewicy. „Ta grupa jest tak pazerna…”