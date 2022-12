Nagranie z Kowalskim hitem sieci. Mina Ziobry wyraża więcej niż tysiąc słów

Happening z polską flagą, emocjonalne wystąpienia i awantury między wyraźnie wzburzonymi posłami – ostatnie posiedzenie sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka miało wyjątkowo burzliwy przebieg. Tak wielkie emocje u polityków wywołał złożony przez opozycję wniosek o wotum nieufności dla Zbigniewa Ziobry.

Zarzuty pod adresem ministra sprawiedliwości przedstawili m.in. Kamila Gasiuk-Pihowicz, Michał Szczerba oraz Krzysztof Gawkowski. W odpowiedzi lider Solidarnej Polski twierdził, że „jedyne co opozycji wychodzi, to hucpa”. Zarzucał swoim oponentom, że „regularnie wycierają dywany w Brukseli, Berlinie i domagają się, żeby wobec Polski były stosowane sankcje, by blokowano pieniądze z KPO, by organizowano rebelię w polskim sądownictwie”.

Kowalski broni Ziobry. Mówi o „lizaniu butów Putinowi”

Zbigniewa Ziobry broniło wielu polityków z jego partii. Uwagę zwróciło szczególnie wystąpienie Janusza Kowalskiego. Wiceminister rolnictwa nie tylko wychwalał zasługi szefa resortu sprawiedliwości, ale również nie przepuścił okazji, aby skrytykować Donalda Tuska.

– 13 grudnia, w 41. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, spadkobiercy komunistów, bo bronicie SB-ków jak wy, postkomuniści z lewicy, razem z proniemiecką PO uderzacie w Zbigniewa Ziobro, w męża stanu, który broni polskiej suwerenności, dlatego by przypodobać się Donaldowi Tuskowi, niedawnemu lokajowi Angeli Merkel, który lizał buty Władimirowi Putinowi – stwierdził.

Wesołość Ziobry po słowach Kowalskiego

Janusz Kowalski zarzucił także opozycji antypolski szał i brak argumentów przeciwko Zbigniewowi Ziobrze. W dalszej części swojego wystąpienia przeszedł do licznych pochwał pod adresem szefa Solidarnej Polski. Minister Ziobro jest wszędzie tam, gdzie Polacy potrzebują pomocy. Broni polskiego węgla, broni Polski przed niemieckimi wiatrakami i polskich dzieci przed zboczeńcami – wyliczał. – Polska Zbigniewa Ziobry to Polska suwerenna, a Polska Donalda Tuska to Polska skarlała, to jest Polska landu niemieckiego, której wy chcecie, a my się na to nie godzimy – podsumował.

twitter

Komplementy z ust wiceministra sprawiedliwości wyraźnie rozbawiły innych polityków Solidarnej Polski. Na nagraniach, które pojawiły się w mediach społecznościowych widać m.in. szeroko uśmiechniętego Zbigniewa Ziobrę

Czytaj też:

Jarosław Kaczyński ukarany za „dawanie w szyję”. W jego obronie stanął Janusz KowalskiCzytaj też:

Ustalenia „Wprost”: Jak partia Zbigniewa Ziobry łamie prawo