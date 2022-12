Ziobro odpiera zarzuty opozycji, burza na sali. „Zero! Zero! Zero!”

Tuż po godzinie 20 we wtorek 13 grudnia w Sejmie rozpoczęła się debata nad wnioskiem opozycji o wotum nieufności dla ministra sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro zdecydowaną część swojego wystąpienia poświęcił krytyce politycznych przeciwników.

Sejm. Ziobro o „żółwikach Tuska z Putinem”

– Kłamliwie zarzucacie, w sposób nikczemny charakterystyczny dla was, że stoimy po stronie Rosji. Otóż chciałbym was zapytać, który Polski premier robił żółwiki z Putinem, kiedy polska krew jeszcze nie wsiąkła w Smoleńsku tam na miejscu, a który premier zaraz po Smoleńsku został określony jako “nasz człowiek w Warszawie”? Kto zablokował budowę amerykańskiej tarczy antyrakietowej? Który premier ustami swojego ministra spraw zagranicznych zapraszał Rosję do NATO? Co byłoby dziś, gdyby Rosja faktycznie w tym NATO się znalazła? Jak rzutowałoby na bezpieczeństwo Ukrainy, nie mówiąc Polski – stwierdził minister sprawiedliwości.

Zbigniew Ziobro zabrał także głos w sprawie KPO. – Wasz pryncypał Donald Tusk powiedział że to przeze mnie, Solidarną Polskę nie ma pieniędzy z KPO, a wasza koleżanka, poseł Anna Wojciechowska, powiedziała prawdę – komentował pokazując nagranie ze słowami polityk. – Niemcy widzą, jaka jest sytuacja w naszym kraju. Przecież to są tak samo inteligentni ludzie, dlatego są zablokowane pieniądze, żebyśmy tych pieniędzy nie dostali – powiedziała.

– W tym potoku kłamstw, który nieustannie spływa z waszych ust do Polaków, czasami jakże rzadko, a szkoda, zdarza wam się mówić prawdę. Np. w restauracji Sowa&Przyjaciele też byliście wylewni i szczerzy i prawdę mówiliście, co myślicie o Polakach, jakie są wasze motywy, po co jesteśmy w polityce. Wiele ciekawych rzeczy mogli się Polacy o was dowiedzieć – komentował lider Solidarnej Polski.

W ocenie ministra sprawiedliwości to „Niemcy poprzez swoją szefową KE blokują KPO”. – Niemcy nie odważyliby się blokować KPO gdyby nie wasze zaangażowanie, wasza aktywność, sprawstwo. W dzisiejszej debacie patronuje tak naprawdę kłamstwo, hucpa i hipokryzja i winszuje inicjatorom kompromitującego dla was spektaklu. Cierpicie na rozdwojenie jaźni, wycieranie kolanami chodniki, regularnie wycieracie kolanami chodniki w Brukseli i w Berlinie, bardziej w Berlinie niż w Brukseli, upraszacie się o sankcje dla Polski, o blokowanie pieniędzy, też z KPO, a następnie, jak gdyby nigdy nic, z właściwą tylko wam bezczelnością i tupetem przyjeżdżacie do Warszawy i głośno pytacie: gdzie są pieniądze z KPO? – stwierdził szef Solidarnej Polski.

Ziobro do opozycji: Pionki pisane raz cyrylicą, raz umlautami

W dalszej części przemówienia Zbigniew Ziobro nazwał opozycję „pionkami pisanymi raz cyrylicą, raz umlautami”. – Obłudnicy! Jeśli nie jesteście obłudnikami, to powiedzcie kto sześć lat temu po raz pierwszy w dziejach Parlamentu Europejskiego przygotował rezolucję wymierzoną w Polskę? Otóż pamiętacie kto to był? Wasz ówczesny kolega, europoseł, późniejszy kandydat na prezydenta Trzaskowski. Taki jest wasz patriotyzm i miłość do ojczyzny. Kto jątrzył, że Polska dostanie pieniądze z KPO, ale dopiero wtedy, kiedy PiS zostanie odsunięty od władzy? Mówił to nijaki „zdradek” Sikorski – grzmiał z sejmowej mównicy minister sprawiedliwości.

Awantura podczas wystąpienia Ziobry w Sejmie

Pod koniec czasu przeznaczonego na wystąpienie ministra sprawiedliwości posłowie opozycji zaczęli odliczać od 9 do 0 do końca przemowy. – Boicie się prawdy – próbował przebić się przez krzyki posłów minister sprawiedliwości. – Będziesz siedział! – odparli parlamentarzyści, po czym zaczęli skandować „Zero! Zero! Zero!”. Po chwili prowadzący obrady Ryszard Terlecki dał Zbigniewowi Ziobrze dodatkowe 5 minut na dokończenie wypowiedzi.

Czytaj też:

Gorąca dyskusja w Sejmie. Ozdoba do Budki: Corleone współczesnej targowicyCzytaj też:

Debata nad losem Zbigniewa Ziobry. „Został sam jak palec”, „festiwal hipokryzji”