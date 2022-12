Tusk zwrócił się do Morawieckiego w nietypowy sposób. „Nie denerwuj się chłopie”

W ramach porozumienia z Brukselą PiS wycofuje się z szeregu zmian wprowadzonych wcześniej w sądownictwie, co ma doprowadzić do odblokowania funduszy z Krajowego Planu Odbudowy. Na spotkaniu z marszałek Sejmu Elżbietą Witek partie opozycyjne zadeklarowały gotowość do pracy nad nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym. Rzecznik PiS przekazał, że pierwsze czytanie projektu o SN ma odbyć się już w czwartek w Sejmie, natomiast we wtorek drugie i trzecie czytanie projektu.

O sprawę pytany był przez dziennikarzy w Sejmie były premier Donald Tusk. – Mamy wyjątkowy dzień, żeby podziękować tym sędziom, tym działaczom społecznym, którzy przez ostatnie lata bronili praworządności w Polsce i tym, którzy broniąc praworządności robili wszystko, żeby nie pozbawić Polski pieniędzy i środków europejskich – powiedział przewodniczący Platformy Obywatelskiej.

Donald Tusk: PiS uległ presji opozycji i europejskich instytucji

– Mamy do czynienia z prostą sytuacją. PiS uległ tej presji, stąd te moje gratulacje. Uległ argumentacji opozycji i uległ presji ze strony europejskich instytucji. W tej sprawie nawet przesadzają. Dowiedziałem się przed chwilą, że premier Mateusz Morawiecki trzęsącym głosem mówił, żeby nic nie zmieniać w tym projekcie ustawy, bo Bruksela i Komisja Europejska będą oburzone. Mogę powiedzieć: nie denerwuj się chłopie, dobre poprawki, dobre zmiany, a tę ustawę można oczywiście poprawić w wielu miejscach, będą zaakceptowane. Nie trzeba do tej Brukseli aż tak na kolanach jeździć, jak to ostatnio demonstruje premier – zaznaczył Tusk.

Zwrócił też uwagę, że Polska zapłaciła już ponad 1,5 mld zł kar. – I to Polacy zapłacili, bo przecież nie Morawiecki – dodał. – Głupota kosztuje nas wszystkich. Ta ustawa jest delikatnie mówiąc niedoskonała. Jeśli chociaż trochę rozumu wróciło do głów rządzących, to warto tę ustawę w tych punktach poprzeć – zaznaczył.

Tusk ma serdeczną prośbę do Morawieckiego. „Nie zepsuj tego”

– Mogę tylko serdeczny apel do premiera Morawieckiego i do rządzących wygłosić: nie zepsujcie tego po raz kolejny – podkreślił Tusk w Sejmie.

