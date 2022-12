Morawiecki przed szczytem UE apeluje do opozycji. „Wytyczyliśmy czerwone linie”

Mateusz Morawiecki udał się do Brukseli na szczyt UE. Premier podkreślił, że unijni przywódcy będą dyskutować o dwóch arcyważnych kwestia. Pierwsza to ceny surowców i budowa koalicji europejskich państw, które chcą ich obniżenia. Polska jest jednym z liderów tej grupy i będziemy walczyć o maksymalny pułap cenowy na gaz i ropę, aby zimą ceny energii i na stacjach benzynowych były jak najniższe dla polskich i europejskich rodzin – wyjaśnił szef rządu.

Premier dodał, że podczas szczytu zostanie także poruszona kwestia KPO. Polityk PiS zaznaczył, że unijne środki są niezwykle potrzebne polskiej gospodarce i obronności. Premier dodał, że przed wylotem do Brukseli przedstawił w Sejmie rezultaty polskich negocjacji z UE w kwestii kamieni milowych. Zaapelowałem do przedstawicieli partii opozycyjnych, aby jak najszybciej przeprocesować kompromis zawarty z KE w formie ustawy. Wytyczyliśmy tam czerwone linie. Były próby wnikania głęboko w polską konstytucję i w inne obszary wymiaru sprawiedliwości. Komisja Europejska tutaj ustąpiła. My również dokonaliśmy pewnej korekty – napisał szef rządu w mediach społecznościowych.

W opinii premiera nie ma już dzisiaj czasu, aby dłużej przeciągać linę. Apeluję do wszystkich o jak najszybsze zakończenie procedowania tej ustawy. Szybkie przyjęcie KPO oznacza dziś umocnienie złotówki, niższą inflację, inwestycje w drogi, w zieloną i konwencjonalną energetykę, w sieci przesyłowe i obronę Polski – wyjaśnił premier. Zakończmy ten etap sporu i skupmy się na przyszłości – podsumował.