Kaczyński o działaniach opozycji ws. Ukrainy. „Sprawiało to wrażenie, jakby byli wciągnięci w ten plan”

Rosja planowała dokonać inwazji na Ukrainę w ciągu 10 dni, a następnie okupować ten kraj, aby umożliwić jego aneksję do sierpnia 2022 r. – wynika z ustaleń brytyjskiego think-tanku, które opublikowano z początkiem grudnia. Analitycy podkreślają, że wiedzieli o tym tylko najbliżsi współpracownicy Władimira Putina.

Kaczyński mówi o wojnie. Padły słowa na temat opozycji

O rosyjskiej inwazji mówił w w wywiadzie dla „Gazety Polskiej” Jarosław Kaczyński. Fragment wywiadu opublikował portal niezalezna.pl. Prezes Prawa i Sprawiedliwości został zapytany, czy „wiedzieli, że wojna wybuchnie” . – Tak, wiedzieliśmy. Choć mogę też już powiedzieć, że pewne analizy dość długo sugerowały, iż działania wskazujące na Ukrainę jako cel agresji mogły być tzw. maskirowką, a prawdziwy kierunek ataku był na północy. Oczywiście z czasem sytuacja stawała się coraz bardziej oczywista i jednoznaczna – ocenił Kaczyński.

Następnie padły słowa dotyczące polskiej opozycji. Pytany o postawę Polski zaznaczył, że „opozycja nam w tej obronie (Ukrainy – red.) nie pomagała” . – Mówię najłagodniej, jak potrafię. Sprawiało to niekiedy wrażenie, jakby była po części wciągnięta w ten plan. Ale nie czas i miejsce, by to teraz rozwijać – zaznaczył polityk.

Kaczyński o opozycji: jakby byli wciągnięci w ten plan

Prezes PiS odnosił się do wojny wielokrotnie, m.in. podczas listopadowego spotkania z wyborcami w Gliwicach. Mówił wtedy, że „można sądzić, że Ukraińcy mają szansę – chociaż nie ma jeszcze w tej sprawie pewności – że tę wojnę wygrają, że się skutecznie obronią” . – To będzie wielki triumf Ukrainy, ale to będzie także wielki triumf Polski i wielki tryumf w ogóle zachodniego świata, który ma dzisiaj wiele wad, ale jest nieporównywalnie lepszy niż to, co nam proponują ze wschodu – zaznaczył prezes PiS.

Czytaj też:

Sondaż. Z kim Polacy chcieliby spędzić święta? Listę zamyka Robert BąkiewiczCzytaj też:

W tej kwestii Kaczyński zgadza się z Dudą. „Skutki w Polsce mogłyby być skrajnie destrukcyjne”