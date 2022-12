Gen. Skrzypczak dla „Wprost”: Rosja musi mocno zmienić plany. Nowy cel zasadniczy

Rosja otrząsnęła się z katastrofy, jakiej doświadczyła wiosną i latem tego roku. Kreml dostrzegł jedność Zachodu i USA we wspieraniu Ukrainy w każdym możliwym scenariuszu wojny. Dostrzegł też zagrożenia wynikające z coraz większego zaangażowania się w wojnę, przede wszystkim związane z wyrwaniem się spod wpływów Rosji byłych azjatyckich republik radzieckich, które postawiły na samodzielność. Jeżeli Putin nie chce mieć w nich kolejnych wrogów, będzie za wszelka cenę unikał konfliktów z nimi.

Rosnące wpływy Chin i Turcji osłabiły znacząco rolę Rosji w regionie. Rosyjska dyplomacja już nic tu nie wskóra. Może jedynie zabiegać o pokój, dopóki nie rozstrzygnie się wojna z Ukrainą. Wbrew temu, co wielu sądzi, to przedłużający się konflikt skutecznie będzie osłabiała wpływy Rosji na Kaukazie i w Azji. Nie jest to w interesie Moskwy, więc Putin stoi nie tylko przed jednym wyborem.