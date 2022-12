Terlikowski dla „Wprost”: Pusty wigilijny zwyczaj. W tym roku to powinno się zmienić

Dodatkowe nakrycie, które stawiamy przy wigilijnym stole – to wielkie wezwanie do solidarności. Można i trzeba je zastosować do pomocy Ukrainie i Ukraińcom. Wojna i pomaganie nie może nam spowszednieć.

To jeden z tych zwyczajów, który – choć zachowywany w ogromnej większości domów – stał się w istocie pusty. Niespodziewany wędrowiec generalnie nie nadchodzi, a na teren zamkniętych, strzeżonych osiedli, nawet gdyby chciał, to i tak by nie wszedł. Lęk przed niespodziewanym, przed nieznanym jest silniejszy niż tradycja, stąd – jak się zdaje – nieczęsto dochodzi do realizacji przyjęcia owego niespodziewanego gościa.