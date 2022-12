Laurka Kowalskiego dla Ziobro. Nagranie stało się hitem TikToka

Janusz Kowalski zamieścił w mediach społecznościowych nagranie, w którym padło wiele ciepłych słów pod adresem Zbigniwa Ziobro. Przy okazji wiceminister rolnictwa zganił opozycję za to, że nie docenia zasług lidera Solidarnej Polski. „Zastanawiam się dlaczego i z jakiego powodu Platforma Obywatelska, PSL i postkomuniści tak bardzo nienawidzą Zbigniewa Ziobro?” – zastanawia się polityk na początku krótkiego filmiku.

Laurka Kowalskiego dla Ziobro

Kilka sekund później sam sobie odpowiada. „Minister sprawiedliwości broni polskiej suwerenności, broni polskiego węgla, jest przeciwko niemieckim wiatrakom. To wam się nie podoba. Broni Polski i polskich dzieci przed zboczeńcami. Dlatego szanowni państwo tak nienawidzicie Zbigniewa Ziobro” – wylicza Janusz Kowalski. Minister sprawiedliwości nie zareagował na razie na pochwały ze strony wiceministra rolnictwa.

Wypowiedź polityka Solidarnej Polski, która trafiła na TikToka, to fragment jego sejmowego przemówienia. W połowie grudnia posłowie debatowali nad wnioskiem opozycji w sprawie wotum nieufności dla Zbigniewa Ziobro. W trakcie posiedzenia sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka zarzuty pod adresem ministra sprawiedliwości przedstawili m.in. Kamila Gasiuk-Pihowicz, Michał Szczerba oraz Krzysztof Gawkowski.

twitter

Ciepłe słowa Kowalskiego pod adresem Ziobro

W obronie polityka stanął Janusz Kowalski. – 13 grudnia, w 41. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, spadkobiercy komunistów, bo bronicie SB-ków jak wy, postkomuniści z lewicy, razem z proniemiecką PO uderzacie w Zbigniewa Ziobro, w męża stanu, który broni polskiej suwerenności, dlatego by przypodobać się Donaldowi Tuskowi, niedawnemu lokajowi Angeli Merkel, który lizał buty Władimirowi Putinowi – stwierdził.

Wiceminister rolnictwa zarzucił także opozycji „antypolski szał i brak argumentów przeciwko Zbigniewowi Ziobrze”. W dalszej części swojego wystąpienia przeszedł do licznych pochwał pod adresem szefa Solidarnej Polski. – Minister Ziobro jest wszędzie tam, gdzie Polacy potrzebują pomocy. Broni polskiego węgla, broni Polski przed niemieckimi wiatrakami i polskich dzieci przed zboczeńcami – wyliczał. – Polska Zbigniewa Ziobry to Polska suwerenna, a Polska Donalda Tuska to Polska skarlała, to jest Polska landu niemieckiego, której wy chcecie, a my się na to nie godzimy – podsumował.

Czytaj też:

W obozie rządzącym trwają „intensywne" rozmowy. „Na razie koalicjant deklaruje się cały czas sceptycznie”Czytaj też:

Najnowszy sondaż. Dwucyfrowa przewaga PiS nad KO