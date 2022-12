Wysoka inflacja spycha ich w strefę ubóstwa. „Kompletna bezmyślność państwa”

Komisja Europejska uważa, że Polska nieoptymalnie wydaje pieniądze na świadczenia socjalne: za mało pieniędzy trafia do naprawdę potrzebujących za to zbyt ochoczo polski rząd przyznaje świadczenia niezależnie od dochodów uprawnionych. Dzieje się tak ze sztandarowym programem 500 plus, a także z dodatkowymi emeryturami – trzynastą i czternastą. Nie chodzi wiec o wysokość środków dedykowanych na politykę społeczną, lecz o brak jakiegokolwiek kryterium ich przyznawania. Przez co beneficjentami programów są zarówno ludzie ubodzy, jak i milionerzy. Po równo.

Oczywiście głos Brukseli rządzący mają w głębokim poważaniu.

Przecież UE, sterowana przez Berlin, to byt wrogi i podstępny zarazem. Wrogi, bo ogranicza naszą suwerenność. Podstępny, bo – oferując środki na KPO – chce na nas zarobić i od siebie uzależnić. A to już prosta droga do kolonizacji Polski.