Politycy żegnają Benedykta XVI. Morawiecki: Jeden z największych teologów naszych czasów

Z Watykanu o poranku 31 grudnia dotarła bardzo smutna wiadomość. Rzecznik Stolicy Apostolskiej poinformował o śmierci papieża emeryta Benedykta XVI.

Benedykt XVI nie żyje

„Z głębokim smutkiem informuję, że papież emeryt Benedykt XVI umarł dziś o godzinie 9:34 w klasztorze Mater Ecclesiae w Watykanie. Kolejne informacje zostaną przekazane tak szybko, jak to możliwe” – przekazał Matteo Bruni, rzecznik Stolicy Apostolskiej.

Niepokojące doniesienia o pogorszeniu się stanu zdrowia 95-letniego emerytowanego papieża zaczęły docierać z Watykanu w środę 28 grudnia. Podczas audiencji generalnej Franciszek poinformował, że Benedykt XVI jest „bardzo chory” i poprosił o modlitwę za swojego poprzednika. – Prośmy Pana, aby go pocieszał i podtrzymywał w tym świadectwie miłości do Kościoła, aż do końca – powiedział papież.

Politycy żegnają Benedykta XVI

Informacja o śmierci papieża emeryta poruszyła także polskich polityków. Część z nich zamieściła swoje przemyślenia na Twitterze. Premier Mateusz Morawiecki ma nadzieję, że katolicy będą potrafili kontynuować wielkie dziedzictwo, jakie Benedykt XVI po sobie pozostawił. „Dziś długą pielgrzymkę do domu Ojca zakończył papież Benedykt XVI – jeden z największych teologów naszych czasów. Przez całe swoje życie ukazywał duchową i intelektualną głębię chrześcijaństwa. Zostawia po sobie wielkie dziedzictwo – obyśmy umieli je kontynuować” – napisał premier.

Władysław Kosiniak-Kamysz przypomniał, że papież emeryt był następcą myśli świętego Jana Pawła II i wybitnym teologiem. Krzysztof Bosak przypomina postawę Benedykta XVI w obronie prawd wiary i niezmienności zasad katolickiej moralności w sytuacji rozchwiania ideowego XX wieku.

