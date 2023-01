Co dla ciebie oznacza „daleko”? Poczucie bezpieczeństwa to pojęcie względne

Gdy rakiety spadają kilka kilometrów obok, powtarza się „to daleko”, potem, gdy spadają kilkaset metrów dalej – to również daleko. Może to takie zaklinanie rzeczywistości?

Pamiętam mieszkańców Hułajpola, którzy wyjeżdżali do Zaporoża, gdy ich miasteczko stało się jednym z najczęściej ostrzeliwanych punktów w tym regionie. Z kolei mieszkańcy Zaporoża, które przez wiele tygodni było stałym celem Rosjan, wyjeżdżali do Dniepra, bo choć to jakaś godzina jazdy samochodem, to było tam nieco spokojniej. Ci z Hułajpola z czasem wracali, bo skoro Zaporoże też było ostrzeliwane, to lepiej być w domu.

Pamiętam też mieszkańców Donbasu, którzy wyjeżdżali do Dniepra, bo tam było bezpieczniej, ale jednocześnie nie tak daleko do domu – wracali do Słowiańska, gdy Łyman został wyzwolony 1 października i zagrożenie ostrzałem artyleryjskim się zmniejszyło.