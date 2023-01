Akcja Black Eyed Peas na sylwestrze TVP. Morawiecki: Jesteśmy partią pełną tolerancji

– Jeżeli ten zespół, który jednocześnie bardzo podziękował Polsce za wsparcie dla Ukrainy i te słowa też poszły w świat zrobił to, co zrobił, to my jesteśmy partią pełną tolerancji, zrozumienia dla różnych środowisk. Na pewno nie będziemy cenzurowali w najmniejszym stopniu ekspresji artystycznej – stwierdził podczas konferencji prasowej Mateusz Morawiecki.

Premier podkreślił, że jego środowisko polityczne w oczywisty sposób dba o rodzinę, o to żeby wszystkie wartości bliskie sercom ogromnej większości Polaków były pielęgnowane, ale też jest bardzo tolerancyjne dla wszystkich. – My naprawdę nie jesteśmy za tym, żeby ograniczać jakąkolwiek ekspresję artystyczną zespołów, które wykonują swój performance, swój program. Tyle mam do powiedzenia w tej sprawie – zaznaczył.

Joachim Brudziński, który pojawił się na konferencji prasowej u boku premiera także zapewniał, że Prawo i Sprawiedliwość jest partią pełną wolności. – Szanujemy każdego człowieka, nieważne są dla nas jego poglądy, wyznanie religijne, orientacja seksualna. Cóż mi do tego, kto kogo kocha i jak kocha – wyliczał. Na pytanie, czy oglądał Sylwestra Marzeń odpowiedział przecząco. – Nie czuję się tutaj zaatakowany żadną promocją czy ideologią. Mogę tylko powtórzyć: tolerancja – tak, afirmacja – niekoniecznie – podsumował.

