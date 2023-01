Andrzej Duda publicznie zrugał ministra. „Niestety, ale mija się z prawdą”

W rozmowie z radiową Trójką Waldemar Buda przypomniał, że 1 czerwca Komisja Europejska zatwierdziła polski KPO. – Później KE grała tym tematem, opóźniała wypłaty, nie było realizacji naszych uzgodnień, które zostały poczynione – stwierdził minister. Polityk podkreślił, że „minister ds. europejskich Szymon Szynkowski vel Sęk podjął próbę załagodzenia sporu z Brukselą”. – Wszystko wskazuje na to, że ta ustawa, którą również konsultował w KE, jest wystarczająca do tego, żeby środki dla Polski odblokować, więc bardzo na to liczę, kibicuję temu. To wielka szansa dla Polski, żeby przeciąć ten spór – wyjaśnił minister rozwoju.

W koalicji rządzącej trwają rozmowy dotyczące kształtu kompromisu z Komisją Europejską w sprawie wypłaty środków z KPO. Solidarna Polska sprzeciwia się zaproponowanej przez otoczenie Mateusza Morawieckiego nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, która ma odblokować fundusze dla Polski. Zastrzeżenia wobec proponowanych zmian w sądownictwie zgłaszał też Andrzej Duda.

Waldemar Buda zapewnił, że nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym będzie zmodyfikowana „w bardzo drobnych szczegółach”. – Sytuacja jest zero-jedynkowa. Jeżeli ktoś chce wprowadzać zasadnicze poprawki do tej ustawy, to znaczy że chce wysadzić porozumienie z UE i KE. Bo tam jest wycyzelowane słowo do słowa i porozumienie z KE co do tej treści – tłumaczył.

Polityk pytany o to, czy udało się osiągnąć porozumienie między przedstawicielami polskich władz odparł, że „rozmowy, które są prowadzone z prezydentem, bardzo mocno go uspokajają”. – Nie podejrzewam, żeby były problemy na poziomie prezydenta z zaakceptowaniem rozwiązań, które są wynegocjowane z KE – powiedział.

Jak się jednak okazuje, Andrzej Duda ma w tej sprawie zupełnie inne zdanie. „Nie wiem od kogo pan minister czerpie takie informacje, ale są one nieprawdziwe i w swojej wypowiedzi niestety mija się z prawdą” – napisała głowa państwa na swoim prywatnym profilu na Twitterze.

twitterCzytaj też:

Kiedy koniec telenoweli wokół KPO? Minister wskazuje terminCzytaj też:

Morawiecki: Uszczelniliśmy budżet. Przeznaczamy dziesiątki miliardów na programy socjalne