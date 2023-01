Zła wola Franciszka, czy brak reguł? Terlikowski dla „Wprost” o pogrzebie Benedykta XVI: Powód jest inny

Skromne, pozbawione wielkiej symboliki, czasem wręcz odarte z tego, co wydaje się należeć emerytowanemu, ale jednak papieżowi, są uroczystości związane ze śmiercią Benedykta XVI. Skromne obrzędy, skromna liturgia pogrzebowa, tak jakby chodziło o to, by nie epatować tę śmiercią. Dlaczego tak jest?

Nie brakuje komentatorów, którzy sugerują złą wolę Franciszka, przekonują, że chodzi o to, by poprzednik nie przesłaniał tego pontyfikatu (a nie jest tajemnicą, że wielu katolików na świecie przeciwstawia sobie obu papieży). Inni sugerują brak wyczucia lub brak odpowiednich reguł.

Jednak moim zdaniem, powód jest inny, a może dokładnie niezależnie od tego, jakie są bezpośrednie przyczyny takich, a nie innych decyzji związanych z pochówkiem, prawdziwa przyczyna tej skromności tkwi głębiej.