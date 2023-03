Mała humanitarka z Polski do Ukrainy bez szans na ułatwienia. Wolontariusze: jest nam niedobrze

O problemach polskich wolontariuszy na granicy z Ukrainą piszemy nie pierwszy raz:

https://www.wprost.pl/swiat/10860478/zima-zatrzyma-polska-pomoc-humanitarna-dla-ukrainy-jak-mysle-o-granicy-to-jest-mi-po-prostu-niedobrze.html

Ale od września sytuacja, jeśli w ogóle się zmieniła, to na gorsze. Czasem oczywiście z powodów niezależnych (braki prądu po rosyjskich ostrzałach), ale o to akurat nikt nie ma pretensji. Systemowo odprawa humanitarki po prostu leży. I nie zmienią tego żadne piękne słowa ani polityczne gesty. O ile sprawa „dużej humanitarki” (ciężarówki) została znacznie usprawniona, tak z busami czy autami osobowymi – niezmiennie leży. Dmytro Kułeba, szef ukraińskiego MSZ na jednej z ostatnich konferencji odpowiadając na pytanie Tomasza Jędruchowa z TVP w terj sprawie powiedział, że na dyskusje o tym czas będzie… po wojnie. Tym tropem idzie najwidoczniej ukraińska ambasada w Polsce, która ani myśli pomagać wolontariuszom, bo uważa, że to nie jej obowiązek.

Gdy w listopadzie z kolejnym transportem jechała jedna z polskich kolumn, na dodatek z papierami mającymi ułatwić przejazd i z autami dla ukraińskiej armii, utknęła po błyskawicznym przejściu polskiej strony na kilka godzin. Pani celniczka z bezczelnym uśmiechem stwierdziła, że odprawia przecież właśnie humanitarkę – była to kolumna luksusowych aut, w tym BMW na alufelgach. Wytknęliśmy to ambasadzie na Twitterze – bez skutku. 17 listopada pytania w imieniu „Wprost” wraz ze zdjęciami i prośbą o wyjaśnienie tej sytuacji wpłynęły do kijowskiej placówki w Warszawie. Do dziś nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi na pytania w tej sprawie.

https://twitter.com/BacaPogorzelska/status/1594257213929005059?t=BnjFdPItsBD9cyKP4r5JwQ&s=19

– W pracy wolontariusza najbardziej mnie stresują dwie rzeczy: rosyjskie ataki oraz przekraczanie granicy. Podczas, kiedy to pierwsze jest elementem wojny, która jest powodem, dla którego jeździmy z pomocą, tak to, jak wygląda przekraczanie granic zawsze wywołuje naszą frustrację. Jadąc z pomocą humanitarną nie jesteśmy w stanie oszacować, kiedy i o której dojedziemy do miejsca docelowego, bo nigdy nie wiemy, czy spędzimy na granicy godzinę, czy 7 godzin. Czy pogranicznik przepuści nas, czy sportowe auto przed nami. Czy będziemy bezczynnie stać godzinami, czy ktoś potraktuje auto wolontariuszy priorytetowo. Niejednokrotnie przez tracenie czasu na granicy dojeżdżaliśmy do miejsca docelowego już po godzinie policyjnej, co wiązało się z kolei z trudnościami na punktach kontrolnych na wjeździe do miast. Jazda nocą po ukraińskich drogach, na wschodzie kraju, kilkanaście godzin bez snu to często skutek stania wielu godzin na granicy, załadowanym wielkim autem z napisem „pomoc humanitarna”. Powroty wyglądają podobnie. Po kilkunastu godzinach jazdy, zmęczeni stoimy często godzinami na granicy. Po ukraińskiej i polskiej stronie. Nie pamiętam, ile razy głośno mówiliśmy sobie na granicy, że to już nasz ostatni wyjazd. Ale jeździmy dalej, zawsze licząc, że tym razem będzie inaczej. Od 10 miesięcy nic się nie zmieniło – mówi Adrian Gajewski z Grupy Dzika, która dla Ukraińców przygotowała już i dostarczyła m.in. 44 samochody dla armii oraz niemal setkę busów wyładowanych pomocą humanitarną wartą kilkaset tysięcy złotych. – Niedobrze mi za każdym razem, gdy myślę o granicy, o czasie jaki tracę, o niewyspaniu, o jeździe na granicy wytrzymałości, żeby tylko zdążyć. Rzygać mi się chce, gdy myślę o łapówkach na granicy, które czasem wypadają z paszportów na naszych oczach, o przestraszonych pogranicznikach po stronie ukraińskiej, którzy boją się przepuścić samochodów z humanitarką bo nas ukrzyżują" handlarze – laweciarze. Gdy myślę o tym, że kilka miesięcy temu przejście granicy zajmowało 30-45 minut, bo byliśmy tak potrzebni, a teraz to 3-7 godzin, to naprawdę jestem chory. Polskiej strony też mam dość. Ile mam paliwa, gdy ciułamy pieniądze na każdy wyjazd do Ukrainy (Charków to na jedno auto koszt 2700 zł) Rzygam nienawiścią gdy słyszę "już wystraczająco im pomogliśmy" od zadowolonego z siebie polskiego pogranicznika. Czuję niesmak, gdy widzę order dla ambasadora Ukrainy w Polsce – za co ? Za to, że mają w gdzieś nasze starania? W takich sytuacjach muszę sobie szybko przypominać twarze ludzi – tych, którzy czekają na naszą pomoc, tych, którzy naprawdę jej potrzebują, bo inaczej przestanę jeździć – dodaje. Adrian i jego ekipa wyjeżdżają kolejny raz do Charkowa i za Kupiańsk 12 stycznia. Niestety z tym samym uczuciem, jakie opisał. Bo wszyscy wiemy, że nic się nie zmieniło. I nie zmieni.