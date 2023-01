Poboży o ciężkim początku roku na opozycji. „Żadna z czarnych prognoz Tuska się nie spełniła”

We wtorek, 10 stycznia, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Błażej Poboży pojawił się w programie „Gość Wiadomości” na antenie Telewizji Polskiej.

„Pamiętamy te straszenia”

Prowadzący program zapytał polityka, czy początek tego roku można uznać za „trochę nieudany” dla „politycznych oponentów” Zjednoczonej Prawicy. Chodzi o prognozy polityków opozycji, które dotyczyły różnego rodzaju problemów gospodarczych, które miały właśnie zmaterializować się w naszym kraju.

Wspomniano również o wywiadzie, którego we wtorkowy poranek udzielił w Radiu Zet ekonomista i były członek Rady Polityki Pieniężnej Bogusław Grabowski, który jest kojarzony jako ekspert części opozycji, w tym Platformy Obywatelskiej. Grabowski stwierdził, że Polski nie stać na rozbudowane programy socjalne i trzeba je ograniczyć.

– Słyszymy zapowiedzi ograniczenia programu 500 plus, likwidacji dodatkowych emerytur, wydłużenia wieku emerytalnego. A jednocześnie pamiętamy te straszenia, że w Polsce zabraknie węgla – nie zabrakło, że po Nowym Roku wzrosną ceny paliwa – nie wzrosły, że chleb będzie po 30 zł – tłumaczył prowadzący.

„Opozycja totalna staje się coraz bardziej opozycją śmieszną”

Wiceszef MSWiA ocenił, że wspomniane prognozy „ośmieszyły” opozycję, w tym lidera PO Donalda Tuska. Dodał, że w mediach społecznościowych pojawiła się niedawno akcja, która polegała na wytykaniu niespełnionych prognoz.

– Kilka dni temu napisałem w mediach społecznościowych dokładnie taką refleksję, że to ciężki początek roku dla opozycji. W zasadzie żadna z tych czarnych prognoz Donalda Tuska i Platformy Obywatelskiej się nie spełniła. W zasadzie, dziś ta opozycja – która jeszcze do niedawna uchodziła za totalną – staje się coraz bardziej opozycją śmieszną. W mediach społecznościowych królował przez ostatnie dni taki hasztag „opozycjaPOmylka” [pisownia oryginalna – red.], co myślę dobrze opisuje kondycję partii Donalda Tuska – skomentował Poboży.

