Morawiecki ostro o niemieckich politykach. „Nadal są w poprzedniej epoce”

Ponieważ Leopardy są produkowane w Niemczech, zgoda Berlina jest konieczna na ich dalszy eksport. Wysocy rangą niemieccy urzędnicy, z którymi rozmawiał „The Wall Street Journal” stwierdzili, że Niemcy nie pozwolą na przekazanie Leopardów Ukrainie przez ich sojuszników ani nie wyślą własnych systemów, jeśli USA nie wyślą amerykańskich czołgów bojowych.

Do tych doniesień odniósł się w rozmowie z CNN Mateusz Morawiecki. Zdaniem premiera to, czy Niemcy zdecydują się w końcu na przekazanie swoich czołgów, jest kwestią wagi krytycznej i może zmienić sytuację w Ukrainie. – Ważniejsza od samego zezwolenia Berlina dla reeksportu czołgów, jest kwestia tego, czy Niemcy sami wyślą własne maszyny. I to jest główne pytanie. Te 14 czołgów w porównaniu z 250 nie zmienia gry. Ale gdyby Francja, a zwłaszcza Niemcy i niektóre inne kraje dały po 20-30 czołgów, to mogłoby to coś zmienić – stwierdził. - Polski rząd jako pierwszy zaoferował przekazanie tych czołgów i teraz zachęcamy i inspirujemy innych, w szczególności Niemców, aby dali z siebie wszystko – dodał.

W opinii szefa polskiego rządu Niemcy zwlekają z pomocą, bo wielu polityków nadal osadzonych jest w poprzedniej epoce. –

W rzeczywistości włożyli wszystko do jednego worka zwanego rosyjskim gazem. Teraz sytuacja się zmieniła, a oni muszą wymyślić się na nowo, dlatego tak się wahają, zwlekają i nie wspierają Ukrainy w pełni