Te dane powinny martwić Kościół. Terlikowski dla „Wprost”: Trzeba ratować, co się da

W ciągu dwóch lat o 8,6 procenta spadła liczba wiernych uczestniczących w niedzielnej liturgii, a o 3,8 pkt. proc. przystępujących do komunii. Dane te można, oczywiście, wyjaśnić pandemią, która niewątpliwie przyczyniła się do tych spadków. Bardziej wiarygodne informacje będziemy mieć w przyszłym roku, gdy zanalizowany zostanie rok 2022.

Wtedy, co prawdopodobne, odnotujemy wzrost. Tyle, że – co także prawdopodobne – w porównaniu z okresem przed pandemią będzie to jednak spadek, bo ograniczenia i dyspensy związane z ochroną zdrowia przyspieszyły jedynie, a nie wywołały laicyzację.