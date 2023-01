Morawiecki uderza w Tuska. „Politykę straszenia i lęku słyszeliśmy już wiele razy”

– Chciałbym zdać Polakom raport z pozyskiwania i przekazania węgla. Przypomnijmy sobie pokrótce. Jesienią ubiegłego roku Donald Tusk straszył, że będziemy w piecach palić pomalowanymi na czarno kamieniami. Węgla miało nie być, tak jak wcześniej gazu miało nie być, tak jak paliw miało nie być albo miały być jedne z najdroższych w Europie – powiedział Mateusz Morawiecki podczas konferencji w Toruniu.

– Może gdyby Donald Tusk rządził – tak by było. Tę politykę straszenia i lęku słyszeliśmy już wiele razy. To jedyne, co PO i opozycja mają Polakom do zaproponowania. Nie ma pieniędzy, nie da się, nie będzie – to ich hasła – stwierdził.

Morawiecki o dostępie do węgla

Premier podkreślił, że „to jest polityka, której stawia zdecydowany odpór”. – Można powiedzieć, że nie stosujemy polityki założonych albo rozłożonych rąk jak nasi konkurenci, tylko politykę zakasanych rękawów. Jak jest problem, to staramy się zmierzyć z nim w najlepszy sposób – tłumaczył.

– Od zeszłego lata spółki skarbu państwa we współpracy z rządem i samorządami zapewniły dostawy węgla do Polski z wielu regionów świata, a nasz system dystrybucji i dopłat spowodował, że dziś węgiel jest dostępny w przyzwoitych cenach dla każdego w całej Polsce – zaznaczył szef rządu.

Mateusz Morawiecki dodał, że ciepło w każdym domu to podstawowe prawo człowieka. – Mogę zapewnić, że mój rząd zawsze będzie stawał na wysokości zadania, gdy trzeba będzie pomóc polskim rodzinom. Nie chowamy głowy w piasek, stawiamy czoła wyzwaniom – podsumował.

