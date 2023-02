Putin może go zabić, ale się boi. Kim naprawdę jest najsłynniejszy więzień Rosji?

Do 24 lutego 2022 r. nikt nie zrobił tyle dla ośmieszenia Putina, co Aleksiej Nawalny. To jest zasługa, której nikt mu nigdy nie odbierze. Pokazał, że nie boi się zaryzykować własnym życiem, byleby obalić tyrana. Teraz, siedząc w izolatce w kolonii karnej, jest w pewnym sensie najswobodniejszym człowiekiem w Rosji. Putin może go zabić, ale się boi.

Rozmawiając o odwadze, bezkompromisowości i pomysłowości najsławniejszego rosyjskiego opozycjonisty, warto mieć z tyłu głowy nacjonalistyczne filmy, które wyprodukował. Nie zostawiając jednak miejsca na domysły chciałbym zaznaczyć od razu, że Nawalny nie powinien siedzieć w kolonii karnej, bo zarzuty wobec niego są wyssane z palca, a jego korupcyjne śledztwa to dziennikarstwo śledcze pierwszej klasy. Przejdę jednak do rzeczy. Kim naprawdę jest Aleksiej Nawalny? [Plansza na ekranie: „NAROD – Narodowy Rosyjski Ruch Wyzwoleńczy”. Pasek u dołu ekranu „Aleksiej Nawalny. Licencjonowany nacjonalista] Dzień dobry. Dziś porozmawiamy o walce z insektami. Nikt z nas nie jest zabezpieczony przed karaluchami wpełzającymi do domu albo muchą wlatującą przez okno. Wszyscy wiemy, że na muchy pomaga packa, a na karaluchy laczek. Co robić, jeśli karaluch jest za duży, a mucha zbyt agresywna? [W kadr wbiega postać krzycząc „Allahu Akbar”, padają strzały.] W takim przypadku polecam pistolet. [Plansza na ekranie: „Broń musi być zalegalizowana]” – Tak wygląda niesławny filmik o insektach wypuszczony przez Aleksieja Nawalnego w 2007 r. Jest jeszcze drugi, wiele mówiący filmik o dentyście.