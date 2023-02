Neumann uderza w PSL i Hołownię. „Panowie, po starej znajomości, pomogę”

„Dzisiaj Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia ogłosili, że wspólnie przygotują »listę spraw do załatwienia«” – napisał na Twitterze Sławomir Neumann odnosząc się do ogłoszonej we wtorek współpracy PSL i Polski 2050. „Panowie, po starej znajomości, pomogę. Lista spraw do załatwienia: 1. PiS. Jeśli tego nie załatwimy, to o reszcie będziecie mogli sobie tylko pogadać” – kontynuował we wpisie polityk KO.

Współpraca PSL i Polski 2050

We wtorek rano na konferencji prasowej liderzy PSL i Polski 2050 ogłosili rozpoczęcie współpracy pomiędzy swoimi partiami. Jej początkiem ma być powołanie jeszcze w tym tygodniu zespołu ekspertów, który pomoże opracować najważniejszy plan na 100 dni po wyborach. – Zdecydowaliśmy się z Władkiem na pierwszy krok. Chcemy stworzyć taką listę, listę „najważniejszych spraw” do załatwienia w ciągu 100 dni po przejęciu władzy – mówił na konferencji Szymon Hołownia. – To, że środowiska się zbliżają, wymaga kolejności działań. Jak to wszystko będziemy mieć, będziemy ogłaszać kolejne kroki. Wszystko, co dobre dopiero przed nami – komentował Kosiniak-Kamysz.

Wspólne listy opozycji

Szymon Hołownia odniósł się również do proponowanej przez Platformę Obywatelską szerokiej koalicji. – Do tej pory czwórkowe formaty nie wypalały – mówił przewodniczący Polski 2050 informując przy tym, że na razie nie były prowadzone rozmowy z Donaldem Tuskiem.

Jak wynika z najnowszego sondażu Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu” wspólna lista wyborcza całej opozycji najbardziej pasuje wyborcom PO. Jeśli jednak chodzi o wyborców PSL, to Ci widzieliby najchętniej wspólną listę z Polską 2050. Wyborcy ugrupowania Szymona Hołowni współpracę z PSL stawiają na drugim miejscu, pierwsze zajmuje lista z PO.

