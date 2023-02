Orbitowski dla „Wprost”: Myślałem, że satanistyczna otoczka nikogo już nie zaszokuje. Myliłem się

Sam Smith i Kim Petras zgarnęli nagrodę Grammy w kategorii „Najlepszy duet pop", wywołując przy okazji skandal swoim występem. Wystąpili w piekielnej scenerii, wśród ogni, zalani czerwienią.

Smith założył kapelusz z różkami, Peters wiła się w klatce. Na domiar złego, utwór nosił tytuł „Unholy". Infernalna sceneria nasuwała skojarzenia raczej z piekłem, w którym ląduje czasem Kaczor Donald i inne postaci Disneya niż ponurą scenerią wywiedzioną z Bocha i Caravaggia. To wystarczyło, by konserwatywna senatorka Marjorie Taylor Greene zaapelowała do amerykańskich chrześcijan by „wzięli się do pracy".