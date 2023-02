Shopee było wszędzie, ale zabrakło jednego. Dlaczego nie inwestuję w marketplace'y

Jak się okazuje, niektórzy przedsiębiorcy, otwierając sklep z karmą dla psów uważają, że tworzą startup. To ciekawe, ponieważ wiele firm przychodzi do nas z koncepcją marketplace’u jako startupu, a przecież to nic innego jak XXI-wieczny Carrefour czy inny hipermarket.

Działają na prostej zasadzie: im więcej zbudujesz sobie lokalizacji, im więcej włożysz w nie zasobów, tym więcej z tego wyciągniesz. Ale to oznacza jedno – gdy nie ma przewagi technologicznej, pozostaje tylko gotówka.

Startup a marketplace

Można powiedzieć, że Amazon – przez unowocześnienie procesu sprzedażowego – był startupem. Pierwszy wymyślił silnik rekomendacji, pierwszy dostarczył technologię efektywnie porządkującą ofertę sklepu. To spowodowało, że stworzył przewagę technologiczną. Nie uzyskał jej przepalaniem funduszy na reklamę.