Papież Franciszek na emeryturę? Terlikowski dla „Wprost”: Trudno o jaśniejszą deklarację

Franciszek może wiele mówić o rezygnacji, a także o decentralizacji i oddawaniu władzy niżej, ale osobowościowo nie jest to człowiek, który przekazuje władzę innym czy rezygnuje z niej. I on sam zupełnie jasno to powiedział.

O emeryturze papieskiej mówi się od dawna. Benedykt XVI swoją decyzją pokazał, że jest ona możliwa, a Franciszek swoimi wypowiedziami, w których przekonywał, że jest ona czymś całkowicie normalnym, doprowadził do tego, że stała się ona – w jakimś stopniu – oczekiwana. Watykaniści od kilku już lat regularnie wypatrują znaków, które mają świadczyć o tym, że emerytura się zbliża, że Franciszek się do niej przygotowuje. Śmierć Benedykta XVI mogła zaś tylko wzmocnić ten proces, a stan zdrowia papieża Franciszka sprawiać wrażenie, że emerytura staje się coraz bardziej prawdopodobna.