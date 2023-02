Waszczykowski oburzony słowami Ochojskiej. „Dlaczego pani kłamie i lży swoją ojczyznę?”

W niedzielę 12 lutego w lesie w pobliżu Hajnówki znaleziono ciało Etiopki. Wolontariusze z Podlaskiego Ochotniczego Pogotowia Humanitarnego przekazali, że kobieta przebywała w okolicach polsko-białoruskiej granicy co najmniej od 4 lutego. Już wtedy obywatelka Etiopii miała źle się czuć. Jej mąż i drugi cudzoziemiec zostawili ją wraz z innym mężczyzną i poszli szukać pomocy. Ostatecznie trafili w ręce Straży Granicznej i mieli zostać odesłani na Białoruś. Poszukiwania kobiety były prowadzone na prośbę jej rodziny.

Granica polsko-białoruska. Ochojska krytykuje pomysł PiS

Oburzenia doniesieniami w sprawie uchodźczyni nie kryje Janina Ochojska. Europosłanka Koalicji Obywatelskiej stwierdziła, że „kobieta padła ofiarą budowy zapory na granicy polsko-białoruskiej”. „Jestem przeciwna budowie murów, potrzebne są legalne drogi migracji. Polska zamknęła ostatnie legalne przejście na tym odcinku” – podkreśliła.

Eurodeputowanej KO w ostrych słowach odpowiedział Witold Waszczykowski. Były minister spraw zagranicznych zwrócił się do Janiny Ochojskiej z pytaniem, „dlaczego kłamie i lży swoją ojczyznę”. „Ci »uchodźcy« nie chcą legalnie wjechać do Polski. A mogli to zrobić. Chcą nielegalnie przez Polskę dostać się do bogatszych krajów Europy Zachodniej” – ocenił polityk Prawa i Sprawiedliwości.

Zwłoki przy granicy z Białorusią

W czwartek 16 lutego podlaska policja poinformowała o odnalezieniu zwłok nieznanej osoby w lesie w rejonie miejscowości Czerlonka w powiecie hajnowskim. Miejscowość znajduje się około siedem kilometrów od granicy polsko-białoruskiej. Służby próbują ustalić tożsamość zmarłej osoby. Nie wiadomo, czy to mogą być zwłoki migranta, który nielegalnie przekroczył granicę Polski i Białorusi.

W sumie od początku kryzysu na granicy polsko-białoruskiej znaleziono co najmniej 17 ciał. Śledczym udało się ustalić tożsamość w ośmiu przypadkach. Byli to obywatele Iraku, Syrii, Jemenu i Nigerii.



Czytaj też:

Incydenty przy granicy z Białorusią. Zatrzymano dwie duże grupy migrantówCzytaj też:

SG podała najnowsze dane z granicy z Białorusią. Ponad 2100 prób wejścia do Polski