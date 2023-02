Ukraińska symbolika przestała działać na korzyść Rosjan. Moskwa zawyła

Biję się w pierś. Gdy prezydent Wołodymyr Zełenski wyjechał po raz pierwszy z Ukrainy, właśnie do USA, napisałam w mediach społecznościowych, że to on, mimo niebezpieczeństwa, musi przyjść do góry, skoro ta nie przyszła do Mahometa. Miałam w pamięci wizytę Pierwszej Damy USA w Użhorodzie na spotkaniu z Pierwszą Damą Ukrainy, Ołeną Zełenską.

Wizyta Joe Bidena świadczy o zaufaniu

Nie spodziewałam się, że Secret Service pozwoli na wizytę amerykańskiego prezydenta Joe Bidena w Kijowie, ale po to jest secret, po to jest service. Publicznie więc odszczekuję.