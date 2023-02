Biden wspomniał rozmowę z Janem Pawłem II. „Wtedy zrozumiałem, jaką moc ma Polska”

Tuż po godzinie 13 we wtorek 21 lutego Andrzej Duda oficjalni przywitał Joe Bidena w Pałacu Prezydenckim. Po oficjalnym powitaniu przywódcy Polski i USA rozmawiali w wąskim gronie a następnie zaplanowano rozmowy dwustronne delegacji.

– Gdy byłem młodym senatorem miałem starszego stażem członka komisji relacji zagranicznych. Najmłodsza osoba w tej komisji była 32 lata starsza ode mnie. Kiedy powiedziano mi, że Polska będzie za rok wolna — proszę tego nie spisywać, bo będę aż głupio wyglądał — zadzwonił do mnie papież i powiedział, żebym się z nim spotkał. Zażartowałem, że przyjadę specjalnie na jego zaproszenie – opowiadał Joe Biden. Amerykański przywódca wspomniał, że podczas spaceru po bibliotece Jan Paweł II zaproponował mu zrobienie wspólnego zdjęcia. – W pewnej chwili usłyszałem: panie senatorze, proszę pamiętać, że rozmawiałem z panem jako Polak, a nie jako papież. Wtedy zrozumiałem, jaką moc ma Polska – dodał polityk.

Prezydent Stanów Zjednoczonych podkreślił, że jego kraj potrzebuje Polski tak samo, jak Polska potrzebuje Stanów Zjednoczonych. – Bezpieczeństwo w Europie to podstawowa kwestia. Dziękuję Polsce i Polakom za pomoc Ukrainie. To było niezwykłe — zaznaczył.

Andrzej Duda podziękował amerykańskiemu przywódcy za wizytę w Kijowie. – Dziękuję za tę wizytę, to było wzmocnienie dla morale Ukraińców. To był także niezwykły gest pokazany naszym sojusznikom w NATO i ludziom, którzy stoją po stronie wolnego świata, a także tym, którzy łamią międzynarodowe zasady – ocenił prezydent. – Stany Zjednoczone już nieraz pokazały odpowiedzialność za sprawy europejskie w czasie I wojny światowej, w czasie II wojny światowej, w czasach zimnej wojny, doprowadzając do powrotu reguł demokratycznych, doprowadzając do tego, że ludzie stawali się wolni, tak jak stało się u nas w 1989 roku – dodawał.

