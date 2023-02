Zełenski odniósł się do słów Dudy w Warszawie. „Nie ma wolności bez solidarności”

Przypomnijmy: we wtorkowe popołudnie, 21 lutego, oczy światowej opinii publicznej były zwrócone na stolicę Polski, w której przemawiał prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden.

– Widzimy dziś po raz kolejny to, co ludzie w Polsce i całej Europie widzieli dziesiątki lat temu – nie można zaspokajać apetytu autokraty. Dyktator, który będzie starał się odbudować imperium, nie będzie w stanie wymazać poczucia wolności – podkreślał Biden.

Duda o solidarności Polski z Ukrainą

Przed Bidenem przemówienie wygłosił prezydent Andrzej Duda. Wielokrotnie podkreślał solidarność Polski z Ukrainą, która objawiła się zarówno ze strony polskich władz, jak i polskiego społeczeństwa.

– My Polacy mamy doświadczenie niesienia pomocy jeden drugiemu. Jeden z drugim, mówił Jan Paweł II, to solidarność, nigdy jeden przeciw drugiemu. Dziś odruch solidarności międzyludzkiej prowadzi moich rodaków do pomagania sąsiadom z Ukrainy. Jeszcze raz wam dziękuję, że otworzyliście swoje domy – mówił prezydent RP.

Duda wezwał do dalszego wspierania ukraińskich obrońców

Wezwał również społeczność Zachodu do dalszego wspierania Ukrainy, przede wszystkim poprzez dostarczanie uzbrojenia, niezbędnego do odparcia rosyjskich najeźdźców.

– Wzywam wszystkich przywódców państw europejskich, państw NATO do solidarności z Ukrainą, do wspierania Ukrainy cały czas, do przesyłania wsparcia militarnego, by obrońcy mieli czym walczyć. Nie wahajcie się, nie bójcie się. Nie ma już miejsca na business as usual z Rosją. Tam, gdzie leje się krew, tam uczciwy człowiek nie robi interesów, tam trzeba to za wszelką cenę zatrzymać – kontynuował Duda.

Duda: Jesteśmy i będziemy solidarni z Ukrainą

Zapewnił, że Polska nie będzie ustawać w wysiłkach na rzecz pomocy Ukrainie.

– Jesteśmy i będziemy solidarni z Ukrainą, nie ma wolności bez solidarności, niech żyje wolna Ukraina! Niech żyje sojusz Rzeczypospolitej Polskiej z USA! Niech żyje NATO! Niech żyje wolny świat! Niech żyje Polska! Nie ma wolności bez solidarności! – zakończył swoje przemówienie Duda.

Zełenski: Dziękuję, Panie Prezydencie, za ważne słowa

Przemówienie Dudy skomentował na Twitterze prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Warto zwrócić uwagę, że jego wpis został opublikowany w dwóch językach – ukraińskim i polskim.

„Dziękuję, Panie Prezydencie, za ważne słowa. Nie ma wolności bez solidarności, tak jak nie ma wolnej Europy bez wolnej Ukrainy. Razem bronimy wolności i razem zwyciężymy! Ukraina, Polska i wszyscy, którzy cenią porządek świata oparty na zasadach” – napisał Zełenski.

Zełenski: Razem zmierzamy do wspólnego zwycięstwa

Przywódca Ukrainy opublikował również wpis ws. przemówienia Joe Bidena w Warszawie. Wyraził w nim nadzieję, że Ukrainie jeszcze w tym roku uda się ostatecznie pokonać rosyjskich najeźdźców.

„Kijów stoi mocno. Kijów stoi dumnie, stoi wysoko i co najważniejsze, jest wolny. Prezydent USA powiedział to dziś w Warszawie po historycznej wizycie na Ukrainie. Wszyscy stoimy zjednoczeni i odważni – Ukraina, USA i cała nasza koalicja zwycięstwa. Dziękuję Prezydentowi USA i całej Ameryce za ich przywództwo w jednoczeniu świata w obronie wolności i za ich żywotną pomoc dla Ukrainy. Razem zmierzamy do wspólnego zwycięstwa i musimy je zapewnić już w tym roku!” – skomentował Zełenski.

