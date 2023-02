Wiceminister Bromber: Potrzebujemy medyków. Nowe wydziały lekarskie zwiększą bezpieczeństwo pacjentów

Katarzyna Pinkosz, „Wprost”: Niedawno dziennikarskie śledztwo Onetu pokazało, że Adam Pabiś, który podawał się za audiologa, sprzedawał aparaty słuchowe i leczył szumy uszne, w rzeczywistości nie ma żadnego wykształcenia medycznego. Mimo to miał swoją klinikę, przychodzili do niego pacjenci przekonani, że jest certyfikowanym audiologiem. Dziś można po prostu powiedzieć, że jest się audiologiem, dietetykiem, logopedą i przyjmować pacjentów? Czy procedowana właśnie ustawa o niektórych zawodach medycznych to zmieni?

Wiceminister Piotr Bromber: Po to właśnie tę ustawę wprowadzamy. Z jednej strony chcemy wzmocnić pozycję osób wykonujących zawód medyczny. Z drugiej – zapewnić pacjentom poczucie bezpieczeństwa. Ustawa o niektórych zawodach medycznych ureguluje działanie 17 zawodów medycznych. Każdy z nich znajduje się – można powiedzieć – na różnym etapie rozwoju, wiele z nich ma poczucie samodzielności, swoje standardy i zalecenia. Jeśli jednak nie wprowadzimy tej ustawy, to trudno myśleć o dalszym ich rozwoju.

Ważne jest to, żeby pacjent idąc do dietetyka, logopedy, protetyka słuchu wiedział, że jest to osoba, która ma określone wykształcenie i kompetencje. Ten sam cel mamy, gdy wprowadzamy nowe dziedziny specjalizacji – psychoterapię, psychoterapię dzieci i młodzieży, czy psychoterapię uzależnień. Nie chcemy nic robić wbrew środowisku. Uważamy jednak, że każdy z tych zawodów powinien być określony prawnie. Ma to dać pacjentowi pewność, że korzysta z pomocy specjalisty w danej dziedzinie.

Aż dziwne, że do tej pory tak nie było. Rzecznik Praw Pacjenta wszczął postepowanie w sprawie Adama Pabisia, jednak zdumiewające jest to, że w Polsce można nazwać się specjalistą, stworzyć klinikę, nie mając żadnych uprawnień.

Dlatego jesteśmy zdeterminowani, by wprowadzić wspomniane przepisy.

W ustawie zostanie określone, że np. dietetyk to osoba, która jest po określonych studiach i ma określone uprawnienia?

Tak, ale chcemy również określić odpowiedzialność zawodową i zasady doskonalenia zawodowego. Trudność polega na tym, że to jest 17 zawodów, z których część ma swoje wewnętrzne zalecenia, standardy wypracowane przez stowarzyszenia czy związki. My jednak nie ingerujemy w nie, stwarzamy tylko przestrzeń prawną, która ma gwarantować rozwój tych zawodów, a z drugiej strony zapewnić pacjentom bezpieczeństwo.

Co na tym zyska pacjent?

Przekonanie, że ktoś, kto nie będzie miał odpowiedniego wykształcenia i kwalifikacji, nie będzie się podawał za np.: protetyka słuchu lub dietetyka. Dziś łatwo jest zrobić stronę w Internecie i „mianować się” choćby dietetykiem. A z drugiej strony zapotrzebowanie na te usługi jest bardzo duże.