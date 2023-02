Trzaskowski wystosował list do Kaczyńskiego. „Nabiał tylko na hasło »nie cierpię PiS«”

Na początku listu adresowanego do Jarosława Kaczyńskiego Rafał Trzaskowski stwierdził, że „próba wmówienia Polakom, że jego wygrana w wyborach może skutkować wprowadzeniem kartek na mięso jest absurdalna”.

Zdaniem prezydenta stolicy „równie dobrze PiS mógłby próbować wmówić Polakom, że w rządzonej przeze niego Warszawie mięso będzie dostępne tylko w tłusty czwartek, że Żoliborz zmieni nazwę na C-40, a w przedszkolach tej dzielnicy będzie dostępny tylko jarmuż i kalarepka”. „Nabiał będzie można kupić tylko na hasło "nie cierpię PiSu", a za noszenie nowych ubrań będzie kara ciężkich robót przy pieleniu miejskich grządek” – wyliczał polityk PO.

Trzaskowski o wywiadzie Kaczyńskiego

W ten sposób prezydent Warszawy nawiązał do wywiadu udzielonego przez prezesa PiS tygodnikowi „Sieci”. Na łamach tygodnika były wicepremier zapewniał, że PiS jest za wolnością i nie chce sztucznych ograniczeń w imię ideologii. Komentując raport C40 Cities, w którym są jedynie rekomendacje a nie obowiązujące przepisy, prezes PiS ocenił, że objawia się nam wielkie szaleństwo.

Trzaskowski o raporcie C40 Cities

Rafał Trzaskowski przyznał, że „całą aferę wokół raportu C40 Cities można by wyśmiać, gdyby nie to, że w jej tle toczy się realny i fundamentalny spór o wolność”.

„Pańska, powtarzana ciągle teza, jakoby Prawo i Sprawiedliwość była formacją broniącą polskiej wolności to największe kłamstwo polskiej polityki po 1989 roku, a przedstawianie pana jako człowieka wolności, człowieka dającego Polakom prawo wolnego wyboru to największa manipulacja w dziejach. Równie dobrze można by powiedzieć, że Wiesław Gomułka był człowiekiem solidarności, a Edward Gierek człowiekiem wolności gospodarczej” – ocenił polityk PO.

Według Rafała Trzaskowskiego „Jarosław Kaczyński nienawidzi wolności i chce ograniczać prawa Polaków. Pana wizja świata, to nic innego jak próba podporządkowania panu całego państwa zgodnie z zasadą »państwo to JA-rosław«.

„PiS to Paraliż i Strach”

„Zresztą tak właśnie zbudowana jest cała pana partia. Nie ma wśród jej członków nikogo, kto miałby odwagę myśleć samodzielnie, kto miały odwagę wyjść poza ramy wyznaczone przez swojego wodza. Wprowadził Pan wśród członków PiS totalny zamordyzm i zniewolenie. I pan ma czelność mówić, że PiS to partia wolności? Przecież skrót PiS wcale nie oznacza prawa i sprawiedliwości, tylko wdrażany w imię tych dwóch wartości Paraliż i Strach” – stwierdził prezydent stolicy.

Zdaniem polityka Platformy Obywatelskiej „cała filozofia rządów PiS zakłada totalną ingerencję państwa w życie Polaków”. „W skrócie – traktuje pan Polaków jak swoich poddanych, a nie samodzielnie myślący naród. Zamiast wzmacniać w Polakach przekonanie o naszym potencjale i możliwościach, bazuje pan na kompleksach i pogłębia historyczne rany wynikające, najpierw z zaborów, a potem z lat komuny i podporządkowania ZSRR. Właśnie dlatego tak wielu Polaków dostrzega w panu umiłowanie do tamtych czasów” – wymieniał.

Trzaskowski do Kaczyńskiego: Wiem, że pan przegra

„Dlatego wiem, że pan przegra, bo kłamstwo zawsze przegrywa z prawdą. Czyż nie na tym opiera się zresztą cała koncepcja chrześcijaństwa? Na zwycięstwie światła z ciemnością, zwycięstwie prawdy z kłamstwem? Czyż to nie kolejny paradoks, że mieniąc się głównym obrońcą chrześcijaństwa całą swoją koncepcję rządów opiera Pan na kłamstwie i manipulacji?” – zastanawiał się Rafał Trzaskowski.

Na zakończenie listu polityk PO stwierdził, że „kłamstwo, na którym Jarosław Kaczyński buduje swoją politykę runie”. „Tym, co zakończy pana politykę zniewolenia, będzie – tak bardzo umiłowana przez Polaków – wolność i wolny wybór, którego nie zdoła pan ograniczyć. Nie tacy jak pan próbowali” – podsumował.

